6'lı masa koalisyon pazarlıklarında birbirine düştü! Krizi perdelemek için Bakanlıkları artıracaklar: 5 CB yardımcılı kukla siyaset formülü

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada sular durulmuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor.
Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
'KUKLA ADAY' İTİRAFI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, masadaki 'kukla aday' formülünü itiraf ederek seçilecek ismin kendilerini dinlememesi durumunda kriz çıkacağını ve yeniden seçime gidileceğini vurguladı.
Tüm bu tartışmaların gölgesinde 30 Ocak'ta yol haritası açıklayacak olan masanın Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şartlı evet' verdiği kulislerde konuşulmaya başlandı.
Masadaki bir parti yetkilisi ile yaptığı telefon görüşmesini dile getiren CHP yandaşı Fatih Portakal, "Altılı masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar vermiş. Net bir şekilde. Konuştuğum kaynak da altılı masanın o partilerinin içerisinden birisi" dedi.