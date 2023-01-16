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    • 17.01.2023 01:39
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    6'lı masa koalisyon pazarlıklarında birbirine düştü! Krizi perdelemek için Bakanlıkları artıracaklar: 5 CB yardımcılı kukla siyaset formülü

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masa birbirine düşmüş durumda. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında kavgaya tutuşan masa üyelerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'şartlı evet' verdiği iddia edildi. CHP liderinin aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği kulislerde konuşulanlar arasında. Öte yandan her partiye bir Bakanlığın 'kesinlikle' verileceği söylendi. Masanın krizi perdelemek, çatlak sesleri kesmek adına 5-6 ek Bakanlık açacağı böylelikle mevcuttaki Bakanlık sayısının 22-23 olacağı bir başka iddia.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lı masa koalisyon pazarlıklarında birbirine düştü

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada sular durulmuyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor.



    Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.

    'KUKLA ADAY' İTİRAFI
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, masadaki 'kukla aday' formülünü itiraf ederek seçilecek ismin kendilerini dinlememesi durumunda kriz çıkacağını ve yeniden seçime gidileceğini vurguladı.

    Tüm bu tartışmaların gölgesinde 30 Ocak'ta yol haritası açıklayacak olan masanın Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şartlı evet' verdiği kulislerde konuşulmaya başlandı.

    Masadaki bir parti yetkilisi ile yaptığı telefon görüşmesini dile getiren CHP yandaşı Fatih Portakal, "Altılı masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar vermiş. Net bir şekilde. Konuştuğum kaynak da altılı masanın o partilerinin içerisinden birisi" dedi.



        Bir yandan da masada baş gösteren 'Bakanlık ve vekil dağılımı' çekişmesine dikkat çeken Portakal, Cumhuriyet Halk Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı pazarlıklarının döndüğünü söyledi.

        Vekil dağılımı da masanın epey bir başını ağrıtacak cinsten... İttifak ortaklarından 'şartlı evet' alan Kılıçdaroğlu, Meclis aritmeği ve dağılım konusunda CHP'lileri ikna etmesi gerekiyor.

        6'lı masa koalisyon pazarlıklarında birbirine düştü! Krizi perdelemek için Bakanlıkları artıracaklar

        5 GENEL BAŞKANA CB YARDIMCILIĞI
        Bu gelişmeler ışığında masadaki koalisyon pazarlıklarına ilişkin çarpıcı bir kulis gündeme geldi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği iddia edildi.



        KRİZİ PERDELEMEK İÇİN BOL KESEDEN BAKANLIK DAĞITACAK
        Bakanlık tartışmalarının yaşandığı masada her partiye bir Bakanlığın 'kesinlikle' verileceği söylendi.

        Bilindiği üzere kaos havasının hakim olduğu 6'lı masa Bakanlıklar konusunda kıran kırana bir pazarlığa tutuşmuştu. Masanın krizi perdelemek, çatlak sesleri kesmek adına 5-6 ek Bakanlık açacağı böylelikle mevcuttaki Bakanlık sayısının 22-23 olacağı bir başka iddia.

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