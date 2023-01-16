6'lı masa koalisyon pazarlıklarında birbirine düştü! Krizi perdelemek için Bakanlıkları artıracaklar: 5 CB yardımcılı kukla siyaset formülü





Bir yandan da masada baş gösteren 'Bakanlık ve vekil dağılımı' çekişmesine dikkat çeken Portakal, Cumhuriyet Halk Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı pazarlıklarının döndüğünü söyledi.



Vekil dağılımı da masanın epey bir başını ağrıtacak cinsten... İttifak ortaklarından 'şartlı evet' alan Kılıçdaroğlu, Meclis aritmeği ve dağılım konusunda CHP'lileri ikna etmesi gerekiyor.

5 GENEL BAŞKANA CB YARDIMCILIĞI

Bu gelişmeler ışığında masadaki koalisyon pazarlıklarına ilişkin çarpıcı bir kulis gündeme geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği iddia edildi.