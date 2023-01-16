ANALİZ: %0.9'luk Ali Babacan ve 7 maddede adaylık hamleleri: HDPKK - DEVA flörtü, 66. madde ve Kürtçe çıkışı, BAYKAR'a iftira...

Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte muhalefetin, yalan, manipülasyon ve kara propagandaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş küçük ortağı Ali Babacan'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.



Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Babacan bu kez de BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef aldı.