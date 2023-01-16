ANALİZ: %0.9'luk Ali Babacan ve 7 maddede adaylık hamleleri: HDPKK - DEVA flörtü, 66. madde ve Kürtçe çıkışı, BAYKAR'a iftira...

Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte muhalefetin, yalan, manipülasyon ve kara propagandaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş küçük ortağı Ali Babacan'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Babacan bu kez de BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef aldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı, yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği, Türkiye'nin göğsünü kabartan başarılara imza atan İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı siyasete malzeme edip iktira gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söyledi.
Bu skandal açıklamalar toplumun her kesiminden tepkiyle karşılanırken 6'lı masada da SİHA kavgası baş gösterdi. İYİ Parti'den DEVA'ya çok sert tepkiler geldi.
Peki Babacan'ın zamanlaması manidar bir şekilde attığı bu adımların altında ne yatıyor?
Takvim.com.tr süreci detaylarıyla sizler için ele aldı.
1. Akşener - İmamoğlu ikilisinin Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunda kürsüye çıkan Ali Babacan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakıp özgürlük çağrısında bulunarak tüm dikkatleri üzerine topladı.