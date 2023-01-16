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    • 16.01.2023 23:01
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    ANALİZ: %0.9'luk Ali Babacan ve 7 maddede adaylık hamleleri: HDPKK - DEVA flörtü, 66. madde ve Kürtçe çıkışı, BAYKAR'a iftira...

    BAYKAR'a attığı rezil iftira ile tepkileri üzerine toplayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, zamanlaması manidar adım ve çıkışlarla adaylık zemini yokluyor. Henüz seçim tartısına girmemiş olan anketlerle de %0,9 oy oranına sahip olduğu tescillenen Babacan, HDPKK ile flört etmenin yanı sıra terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a da her seferinde destek veriyor. Takvim.com.tr, 7 maddede %0.9'luk Ali Babacan'ın adaylık hamlelerini sizler için analiz etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    %0.9’luk Ali Babacan ve 7 maddede adaylık hamleleri

    Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte muhalefetin, yalan, manipülasyon ve kara propagandaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş küçük ortağı Ali Babacan'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

    Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Babacan bu kez de BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef aldı.


    DEVA Partisi Genel Başkanı, yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği, Türkiye'nin göğsünü kabartan başarılara imza atan İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı siyasete malzeme edip iktira gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söyledi.

    Bu skandal açıklamalar toplumun her kesiminden tepkiyle karşılanırken 6'lı masada da SİHA kavgası baş gösterdi. İYİ Parti'den DEVA'ya çok sert tepkiler geldi.



    Peki Babacan'ın zamanlaması manidar bir şekilde attığı bu adımların altında ne yatıyor?

    Takvim.com.tr süreci detaylarıyla sizler için ele aldı.

    1. Akşener - İmamoğlu ikilisinin Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunda kürsüye çıkan Ali Babacan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakıp özgürlük çağrısında bulunarak tüm dikkatleri üzerine topladı.


        2. Sonrasında HDP iddiası gündeme düştü. "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA listelerinden seçime girecek" söylemi siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.

        İddianın sahibi eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birtakım hazırlıklar içerisinde olduğuna dikkat çekti. Sevigen, "Belirli gruplarla toplantılar yapıldı, bu toplantılar sonucunda planlamalar da hazırlandı" şeklinde konuştu.


        3. HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını vurgulayan Babacan, vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak Anayasa'ya koymak istediklerini açıkladı. Bu hamle sonrası DEVA - İYİ Parti hattında ipler gerildi.


        4. İlerleyen süreçte Ali Babacan, adaylığının zeminini oluşturmak için kolları sıvadı. Henüz seçim tartısına girmemiş olan anketlerle de %0,9 oy oranına sahip olan DEVA Partisi'nin genel başkanı, özgüvenli bir çıkışta bulunarak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda rahat bir şekilde seçileceğini ve ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğini iddia etti.




            5. Öte yandan yakın zaman diliminde "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" iddiasına HDP'den de yeşil ışık geldi. HDP vekili Erol Katırcıoğlu "Babacan'ın açıklamaları sempatiyle karşılandı" dedi.



            6. Adaylık zemini yoklayan Babacan, HDPKK'ya şirin gözükmek için TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasında bulunan müfteri Şebnem Korur Fincancı'ya da geçmiş olsun dileğinde bulunmayı ihmal etmedi. İkilinin kameralara yansıyan samimi görüntüleri ise dikkat çekti.

            7. Ali Babacan'ın son hamlesi ise BAYKAR'a iftira atmak oldu.
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            Haberler Güncel ANALİZ: %0.9'luk Ali Babacan ve 7 maddede adaylık hamleleri: HDPKK - DEVA flörtü, 66. madde ve Kürtçe çıkışı, BAYKAR'a iftira...
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