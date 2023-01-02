"HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" iddiası sonrası Ali Babacan'dan dikkat çeken 'Kürtçe' çıkışı! İYİ Parti'yi kızdıracak 66. madde adımı

Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş ortaklarından biri olan DEVA Partisi ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.
Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceğini duyurdu.
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren iddia makamı olan Sevigen'e ulaştı, HDP - DEVA denklemindeki sürecin ayrıntılarını sordu.
BABACAN BÜYÜK MEYDAN OKUMASI İÇERİSİNDE
Eski CHP Genel Sekreteri, Ali Babacan'ın bir meydan okuma içerisinde olduğunu söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birtakım hazırlıklar içerisinde olduğuna dikkat çeken Mehmet Sevigen, "Belirli gruplarla toplantılar yapıldı, bu toplantılar sonucunda planlamalar da hazırlandı" şeklinde konuştu.
PLAN YAPILDI: "HDP KAPATILIRSA DEVA'DAN SEÇİME GİRECEKLER"
Sevigen, Babacan'ın 'Ben tek başıma gireceğim seçimlere' vurgulu sözlerini hatırlatarak "Eğer HDP kapatılırsa Ali Babacan'ın partisinden girecekler, planlamışlar" açıklamasını yaptı.