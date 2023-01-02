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    • Güncel
    • 03.01.2023 00:28
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    • 03.01.2023 00:33
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    "HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" iddiası sonrası Ali Babacan'dan dikkat çeken 'Kürtçe' çıkışı! İYİ Parti'yi kızdıracak 66. madde adımı

    HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceğine yönelik iddia son günlerde kulislerde konuşulanlar arasında. Takvim.com.tr iddia makamı Mehmet Sevigen'e ulaşmış, Sevigen sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle duyurmuştu. Tüm bu gelişmelerin ışığında Ali Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi. Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan bugün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Babacan’dan İP’i koparacak 66. madde adımı!

    Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, 6'lı masanın henüz seçim tartısına girmemiş ortaklarından biri olan DEVA Partisi ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

    Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceğini duyurdu.


    Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren iddia makamı olan Sevigen'e ulaştı, HDP - DEVA denklemindeki sürecin ayrıntılarını sordu.

    BABACAN BÜYÜK MEYDAN OKUMASI İÇERİSİNDE
    Eski CHP Genel Sekreteri, Ali Babacan'ın bir meydan okuma içerisinde olduğunu söyledi.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birtakım hazırlıklar içerisinde olduğuna dikkat çeken Mehmet Sevigen, "Belirli gruplarla toplantılar yapıldı, bu toplantılar sonucunda planlamalar da hazırlandı" şeklinde konuştu.

    PLAN YAPILDI: "HDP KAPATILIRSA DEVA'DAN SEÇİME GİRECEKLER"
    Sevigen, Babacan'ın 'Ben tek başıma gireceğim seçimlere' vurgulu sözlerini hatırlatarak "Eğer HDP kapatılırsa Ali Babacan'ın partisinden girecekler, planlamışlar" açıklamasını yaptı.



        Mehmet Sevigen'in detaylarını takvim.com.tr'de duyurduğu HDP - DEVA denklemindeki sürecin etkileri sürerken, Ali Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi.

        Geride bıraktığımız günlerde HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.

        HDP'liler DEVA'dan seçime girecek iddiaları sonrası Ali Babacan'dan dikkat çeken "Kürtçe' çıkışı



        DEVA Partisi Genel Başkanı şimdi de vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

        Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.



        Babacan yerelden gelen talepler doğrultusunda yerleşim yerlerinin isimlerini aslına döndürmek istediklerini söyledi.

        Babacan, şöyle konuştu:

        "Bu topraklarda konuşulan tüm diller, bizim dilimizdir. Biz bütün bu dillere aynı yakınlıktayız. 'Eşit mesafedeyiz' demiyorum, 'aynı yakınlıktayız' diyorum. Anayasamızın 42. maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesini öneriyoruz.

        Ortak ve resmi dilimiz Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde 'anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı'nın anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz.

        Anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Yerelden gelen talepler doğrultusunda, yerleşim yerlerinin isimlerinin aslına döndürülmesinin de önemli bir hedef olarak önümüzde durması gerektiğini ifade ediyoruz.



        66. MADDE NE DİYOR?
        Peki, Ali Babacan'ın 'değiştirilsin' dediği 66. madde ne diyor?

        İşte mevzu bahis olan o madde;

        "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür."
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            Haberler Güncel "HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" iddiası sonrası Ali Babacan'dan dikkat çeken 'Kürtçe' çıkışı! İYİ Parti'yi kızdıracak 66. madde adımı
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