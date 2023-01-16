Altılı Masa'nın küçük ortakları coştu bir kere! Önce Ahmet Davutoğlu sonra Ali Babacan şimdi de Demokrat Parti

Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının masadaki liderlerden biri olacağını iddia etti. Partisinin Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın olası adaylığına ilişkin konuşan Delikanlı, "Aday olursa elbette açık ara farkla seçilir. Çok da rahat seçilir" iddiasında bulundu.
6'lı masada adaylık tartışmaları devam ediyor. En son DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın adaylık iddialarına ilişkin, "Aday olursam çok rahat seçilirim" ifadeleri gündemdeki yerini korurken bir çıkış da masanın diğer üyesi Demokrat Parti'den geldi.
"AÇIK FARKLA KAZANIR"
DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. "Altılı masanın adayı o liderlerden biri olur, o lider de açık farkla seçilir" diyen Delikanlı, "Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara farkla seçilir. Çok da rahat seçilir" ifadelerini kullandı.
"MERKEZ SAĞIN ÇİMENTOSUNDAN BAHSEDİYORSUNUZ"
Delikanlı, sözlerinin devamında "Türkiye Cumhuriyeti'nin merkez sağının çimentosundan bahsediyorsunuz. Onun liderinden bahsediyorsunuz. 77 yıllık bir geleneği mirasçılık yapmayıp, üzerine koyan gencecik eğitimli, donanımlı, partisinin ışığını söndürmemiş, direnmiş, hiçbir zaman hükümete sırtını dayamamış bir liderden bahsediyoruz" diye konuştu.