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    • 16.01.2023 22:52
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    Altılı Masa'nın küçük ortakları coştu bir kere! Önce Ahmet Davutoğlu sonra Ali Babacan şimdi de Demokrat Parti

    Son dakika haberi | Bugüne kadar düzenlediği 10 toplantıdan da aday çıkaramayan 6'lı masanın küçük ortaklarından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "seçilecek cumhurbaşkanı bizi dinleyecek" dedi, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "aday gösterilirsem rahat seçilirim" ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden gazı alan Demokrat Parti de boş durmadı. DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, katıldığı bir televizyon programmında DP lideri Gültekin Uysal'ın aday gösterilmesi durumunda "Açık ara farkla rahat seçilir." yorumunda bulundu.

    takvim.com.tr
    Altılı Masa’nın küçük ortakları coştu bir kere

    Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının masadaki liderlerden biri olacağını iddia etti. Partisinin Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın olası adaylığına ilişkin konuşan Delikanlı, "Aday olursa elbette açık ara farkla seçilir. Çok da rahat seçilir" iddiasında bulundu.

    6'lı masada adaylık tartışmaları devam ediyor. En son DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın adaylık iddialarına ilişkin, "Aday olursam çok rahat seçilirim" ifadeleri gündemdeki yerini korurken bir çıkış da masanın diğer üyesi Demokrat Parti'den geldi.

    "AÇIK FARKLA KAZANIR"
    DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. "Altılı masanın adayı o liderlerden biri olur, o lider de açık farkla seçilir" diyen Delikanlı, "Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara farkla seçilir. Çok da rahat seçilir" ifadelerini kullandı.

    "MERKEZ SAĞIN ÇİMENTOSUNDAN BAHSEDİYORSUNUZ"
    Delikanlı, sözlerinin devamında "Türkiye Cumhuriyeti'nin merkez sağının çimentosundan bahsediyorsunuz. Onun liderinden bahsediyorsunuz. 77 yıllık bir geleneği mirasçılık yapmayıp, üzerine koyan gencecik eğitimli, donanımlı, partisinin ışığını söndürmemiş, direnmiş, hiçbir zaman hükümete sırtını dayamamış bir liderden bahsediyoruz" diye konuştu.

        AHMET DAVUTOĞLU SİSTEM DİYE SUNDUKLARI SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

        Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti.

        Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

        "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır."

        "CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
        Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

        "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

        TAKVİM.COM.TR MANŞETİ ATTI: 7 KOCALI HÜRMÜZ ARIYORLAR
        Takvim.com.tr söz konusu açıklamaları haberleştirerek bu sistemin her biri biribirinden farklı düşünen 6 liderin olduğu yerde karar alma mekanizmasını kilitleyeceğine dikkat çekerek "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetini attı.

        *Söz konusu haberimiz için görsele tıklayın

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu sistemin millette karşılık bulmayacağını belirterek, "6 kaptanlı gemi batar" ifadeleriyle sistemin boş olduğunu işaret etti.

        AHMET DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
        Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşları tarafından bile eleştirilirken ikinci bomba patladı.

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün akşam Habertürk yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın aslında bir çıkmaz ve kriz ittifakı olduğunu gözler önüne serdi.

        Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti.

        Böyle bir durumda ülkede kaos çıkacağını adeta itiraf eden Gelecek Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

            0.3'LÜK AHMET DAVUTOĞLU'NUN ARDINDAN BU KEZ DE 0.9'LUK ALİ BABACAN!
            Başta yandaşları olmak üzere Türkiye'nin şahit olduğu krize bir yenisi bugün eklendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında altılı masanın kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi durumunda rahat seçileceğini ve en iyi şekilde yöneteceğini söyledi.

            "ALTILI MASA BENİM İSMİM ÜZERİNDE MUTABIK KALIRSA TABİİ Kİ HEM RAHAT SEÇİLİRİM HEM DE EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİRİM"
            Konuyla ilgili sözlerine devam eden Babacan, kendi adaylığıyla ilgili ise "Eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil." dedi.

            Öte yandan Babacan'ın bu sözlerinin diğer muhalefet partilerince nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

            "ÖNCELİĞİMİZ ALTI GENEL BAŞKANIN OTURDUĞU MASANIN İÇİNDEN BİR ADAY ÇIKMASI"

            Ali Babacan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

            "Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu çünkü bu süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğunda, o ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç hafta daha gerek olur adaptasyon sürecine o da olur. Benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil."

            HDPKK'YA GÖZ KIRPTI
            Öte yandan Ali Babacan, TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunan ve tahliye edilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gittiği bir tiyatro çıkışı kameralara yansıyan ikilinin samimi görüntüleri dikkat çekti. Babacan'ın TSK'ya iftira atan Fincancı ile samimiyeti HDP'ye şirin gözükme çabaları olarak yorumlandı.
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            Haberler Güncel Altılı Masa'nın küçük ortakları coştu bir kere! Önce Ahmet Davutoğlu sonra Ali Babacan şimdi de Demokrat Parti
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