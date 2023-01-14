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    • Güncel
    • 14.01.2023 20:17
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    • 14.01.2023 20:39
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    Haluk Bayraktar'dan BAYKAR'ı hedef Ali Babacan'a yanıt: Milli teknolojiden bihaber olmanız size müfteri olma hakkı tanımaz

    Son dönemde HDP'ye şirin görünmek için ilginç açıklamalar yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef aldı. BAYKAR'ın devletin bütün imkanlarını tek başına kullandığını iddia eden Ali Babacan'a Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan ayar geldi. Kuruluşundan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadıklarını belirten Haluk Bayraktar, "Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA’ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bayraktar’dan Babacan’a sert tepki

    Türkiye İHA ve SİHA'lar terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirirken savunma alanındaki başarısı ile dünyada da adından söz ettiriyor.

    Son dönemde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye şirin görünmek için anayasa üzerinden bölücü emellerini dillendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İHA, SİHA ve Kızılelma'nın üreticisi BAYKAR'ı hedef aldı.

    ALİ BABACAN BAYKAR'I HEDEF ALDI
    Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." iddiasında bulundu.

    HALUK BAYRAKTAR'DAN ALİ BABACAN'A TEPKİ: MİLLİ TEKNOLOJİDEN BİHABER OLMANIZ SİZE MÜFTERİ OLMA HAKKI TANIMAZ
    Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.

        Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'Yİ BIRAKIN DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA YOK"

        Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

        "Sn. Babacan,

        BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.

        Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

        Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.

        Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.

        Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...

        ERDEMLİ OLMAYI DENEYİN
        Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.

        Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.

        Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

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        Haberler Güncel Haluk Bayraktar'dan BAYKAR'ı hedef Ali Babacan'a yanıt: Milli teknolojiden bihaber olmanız size müfteri olma hakkı tanımaz
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