Haluk Bayraktar'dan BAYKAR'ı hedef Ali Babacan'a yanıt: Milli teknolojiden bihaber olmanız size müfteri olma hakkı tanımaz

Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ BIRAKIN DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA YOK"

Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

"Sn. Babacan,

BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.

Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.

Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.