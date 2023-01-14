Haluk Bayraktar'dan BAYKAR'ı hedef Ali Babacan'a yanıt: Milli teknolojiden bihaber olmanız size müfteri olma hakkı tanımaz

Türkiye İHA ve SİHA'lar terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirirken savunma alanındaki başarısı ile dünyada da adından söz ettiriyor.
Son dönemde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye şirin görünmek için anayasa üzerinden bölücü emellerini dillendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İHA, SİHA ve Kızılelma'nın üreticisi BAYKAR'ı hedef aldı.
ALİ BABACAN BAYKAR'I HEDEF ALDI
Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." iddiasında bulundu.
HALUK BAYRAKTAR'DAN ALİ BABACAN'A TEPKİ: MİLLİ TEKNOLOJİDEN BİHABER OLMANIZ SİZE MÜFTERİ OLMA HAKKI TANIMAZ
Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.