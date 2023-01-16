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    • Güncel
    • 16.01.2023 23:26
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    • 16.01.2023 23:26
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    HAVA DURUMU | Kar, yağmur, fırtına! Meteorolojiden bu illerde yaşayanlara kritik uyarı | 17-21 Ocak 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. MGM'nin internet sitesinde yer alan tahminlere göre sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için kar yağışı uyarısı yapılırken, öğleden sonra ise özellikle Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise perşembe ve cuma günü sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Kar, yağmur, fırtına! Bu illerde yaşayanlara kritik uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu,Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, akşam saatlerinde Hatay kıyılarında, Edremit Körfezi çevresinde beklenen yağışların ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinde Hatay kıyılarında, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU


        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE 7°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İSTANBUL 6°C, 16°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ 6°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        KOCAELİ 9°C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ 6°C, 14°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR 8°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MANİSA 7°C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA 3°C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, Hatay kıyılarındaki yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        ADANA 8°C, 17°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        ANTALYA 9°C, 16°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA 2°C, 10°C
        Parçalı bulutlu

        MERSİN 9°C, 15°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ANKARA 0°C, 11°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR -1°C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KAYSERİ -5°C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KONYA -1°C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

            BOLU -2°C, 12°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KASTAMONU -3°C, 9°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            SİNOP 9°C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK 6°C, 17°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            AMASYA -1°C, 12°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN 7°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT -1°C, 12°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TRABZON 8°C, 14°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

            AĞRI -6°C, 5°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM -5°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri kar yağışlı

            MALATYA 0°C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN -8°C, 4°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 0°C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                GAZİANTEP 4°C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                SİİRT 3°C, 11°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA 7°C, 12°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                17-21 OCAK 2023 HAVA DURUMU

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kar, yağmur, fırtına! Meteorolojiden bu illerde yaşayanlara kritik uyarı | 17-21 Ocak 2023
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