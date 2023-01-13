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    • 13.01.2023 12:34
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    • 13.01.2023 12:34
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    6'lı masada Ahmet Davutoğlu'ndan sonra bu kez de Ali Babacan krizi! 0.9'luk oyuna bakmadan rahat seçilirim dedi! Bakalım ortakları ne diyecek

    Son dakika haberleri... 10. toplantısında 10 saate yakın görüüşüp yine bir aday çıkaramayan 6'lı masada yeni krizlerin adı: minik partiler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun masayı karıştıran sözleri gündemdeki yerini korurken bir bomba da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. 0,9 oy oranına sahip olan Ali Babacan, gaza gelmiş olmalı ki katıldığı bir televziyon programında Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda rahat bir şekilde seçileceğini ve ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğini iddia etti. Babacan'ın bu sözlerinin diğer muhalefet partilerince nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Davutoğlu’ndan sonra bu kez de Ali Babacan krizi

    Muhalefetin 6'lı masası henüz adayını belirleyememişken bir de yetki krizi yaşamaya başladı.

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının son toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.

    9,5 SAAT YİYİP İÇİP DAĞILDILAR: ADAY YOK
    6'lının Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı yaklaşık 9,5 saat sürdü.

    DAHA ADAYI KONUŞMAMIŞLAR BİLE
    Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı yapılırken, "Adayı konuşmaya başlayacağız" denildi.

    Söz konusu metinde adaylık meselesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı.

    AHMET DAVUTOĞLU SİSTEM DİYE SUNDUKLARI SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

    Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti.

    Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

    "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır."

    "CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
    Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

    "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

    TAKVİM.COM.TR MANŞETİ ATTI: 7 KOCALI HÜRMÜZ ARIYORLAR
    Takvim.com.tr söz konusu açıklamaları haberleştirerek bu sistemin her biri biribirinden farklı düşünen 6 liderin olduğu yerde karar alma mekanizmasını kilitleyeceğine dikkat çekerek "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetini attı.

    Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu sistemin millette karşılık bulmayacağını belirterek, "6 kaptanlı gemi batar" ifadeleriyle sistemin boş olduğunu işaret etti.

    AHMET DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
    Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşları tarafından bile eleştirilirken ikinci bomba patladı.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün akşam Habertürk yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın aslında bir çıkmaz ve kriz ittifakı olduğunu gözler önüne serdi.

    Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti.

    Böyle bir durumda ülkede kaos çıkacağını adeta itiraf eden Gelecek Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

        0.3'LÜK AHMET DAVUTOĞLU'NUN ARDINDAN BU KEZ DE 0.9'LUK ALİ BABACAN!
        Başta yandaşları olmak üzere Türkiye'nin şahit olduğu krize bir yenisi bugün eklendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında altılı masanın kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi durumunda rahat seçileceğini ve en iyi şekilde yöneteceğini söyledi.

        "ALTILI MASA BENİM İSMİM ÜZERİNDE MUTABIK KALIRSA TABİİ Kİ HEM RAHAT SEÇİLİRİM HEM DE EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİRİM"
        Konuyla ilgili sözlerine devam eden Babacan, kendi adaylığıyla ilgili ise "Eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil." dedi.

        Öte yandan Babacan'ın bu sözlerinin diğer muhalefet partilerince nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

        "ÖNCELİĞİMİZ ALTI GENEL BAŞKANIN OTURDUĞU MASANIN İÇİNDEN BİR ADAY ÇIKMASI"

        Ali Babacan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

        "Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu çünkü bu süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğunda, o ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç hafta daha gerek olur adaptasyon sürecine o da olur. Benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil."
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