6'lı masada şimdi de SİHA kavgası! Babacan'a İyi Parti'den tepki: "Sahip çıkacağız"

Yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar İHA ve SİHA'lar; hem sahada hem uluslararası savunma tartışmalarında başarılarıyla Türkiye'nin göğüsünü kabartıyor. Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da başarısını kanıtlayan ve onlarca ülkeye ihraç edilen Bayraktar SİHA'lar, Türkiye düşmanlarının neredeyse 1 numaralı hedefi haline geldi.
BABACAN'DAN ALENEN İFTİRA
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı.
Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.
Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını iddia ederek algı operasyonuna soyunan Ali Babacan "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." iddiasında bulundu.
HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
Babacan'ın açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi.