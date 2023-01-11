Türkiye'nin gurur projesi Milli Muharip Uçak'a yurt dışından talep

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ta yabancı malzeme payının yüzde 15 civarında olduğunu ve projeye katılmak isteyen ülkelerin bulunduğunu belirtti.
Kotil, şirkette düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarına, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Özgün projeler olmadan mühendis yetiştirilemeyeceğini dile getiren Kotil, yürüttükleri özgün projelerle TUSAŞ'ın geleceğinin şekillendiğini söyledi.
Amaçlarının, dünyada ilk 10 büyük havacılık savunma şirketi arasına girmek olduğunu belirten Kotil, bu hedefi yakalayabileceklerini vurguladı.
Gökbey, Hürkuş ve Anka gibi özgün projelerin, Milli Muharip Uçak için altlık oluşturduğuna işaret eden Kotil, "Şirketimiz insan kaynağıyla, altyapısıyla, bilgisiyle bir savaş uçağı yapabilecek durumda. Milli Muharip Uçak böyle ortaya çıktı." dedi.
Motorun çok zor gibi göründüğünü ama yapılamayacak bir şey olmadığını dile getiren Kotil, "Türkiye tek kristal yapabiliyor. Böylece mukavemet artırılıyor. Hiçbirşey zor değildir. Bunu kaneviçe gibi işlemeniz gerekiyor. Milli Muharip Uçak gösterdi, biz büyük proje yönetebiliyoruz." diye konuştu.
Temel Kotil, gelecek 5 yıl sonunda Milli Muharip Uçağın tamamlanacağını, Hürjet ve Atak-2'nin 2025'te teslim edileceğini açıkladı.
Şirketin F-16 üretimiyle oluşturduğu bilgi ve deneyimin, Milli Muharip Uçak'ta kendini gösterdiğini anlatan Kotil, bu tecrübe sayesinde uçağın motorunun birkaç saat içinde takıldığını, böylece projelerin de hızlandığını bildirdi.