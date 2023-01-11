Türkiye'nin gurur projesi Milli Muharip Uçak'a yurt dışından talep

Motorun çok zor gibi göründüğünü ama yapılamayacak bir şey olmadığını dile getiren Kotil, "Türkiye tek kristal yapabiliyor. Böylece mukavemet artırılıyor. Hiçbirşey zor değildir. Bunu kaneviçe gibi işlemeniz gerekiyor. Milli Muharip Uçak gösterdi, biz büyük proje yönetebiliyoruz." diye konuştu.

Temel Kotil, gelecek 5 yıl sonunda Milli Muharip Uçağın tamamlanacağını, Hürjet ve Atak-2'nin 2025'te teslim edileceğini açıkladı.

Şirketin F-16 üretimiyle oluşturduğu bilgi ve deneyimin, Milli Muharip Uçak'ta kendini gösterdiğini anlatan Kotil, bu tecrübe sayesinde uçağın motorunun birkaç saat içinde takıldığını, böylece projelerin de hızlandığını bildirdi.