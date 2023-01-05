Muharrem İnce'den CHP'ye Nuşirevan Elçi bombardımanı: Bayrağı kaldıran danışmanlar var! Utanmıyor musunuz lan siz?





"51 GÜN KALA BENİ ADAY YAPMIŞLARDI, TÜM ZAMANLAR BOŞ GEÇMİŞTİ"

'Altılı Masa'nın aday çıkarma konusunda yorum yapan Muharrem İnce, "Adayı seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz. Seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Geçmişte 51 gün kala beni aday yapmışlardı. Tüm zamanlar boş geçmişti, 13 tane vilayete uğrayamamıştım. Büyük ihtimal yine 50 gün kala açıklayacaklardır" dedi.



Seçim adaylığıyla ilgili Ocak sonu gibi bir açıklama yapacaklarını dile getiren İnce, "Ocak sonu gibi bir açıklama yaparız. Görüştüğümüz partiler var. Zafer Partisi, Doğru Parti, Demokratik Sol Partisi, Adalet Partisi gibi partilerle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.