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    • Güncel
    • 04.01.2023 17:40
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    • 04.01.2023 17:55
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    CHP'den skandal Nuşirevan Elçi savunması: "Şahsi görüşünü yansıtır"

    Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Rudaw'a verdiği röportajda CHP'nin projeleri arasında özerkliğin olduğunu dile getirmişti. Röportaj sırasında Türk bayraklarının kaldırıldığı görülürken Elçi'nin kullandığı skandal ifadelerle ilgili CHP'nin Parti Sözcüsü Faik Öztrak, akılalmaz bir savunma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına rağmen Elçi'nin ifadelerinin partiyi bağlamadığını savunan Öztrak, "Şahsi görüşü yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz." dedi. Öztrak'ın bu sözleri "görüşleri partiyle uyuşmayan birinin CHP'de ne işi var" yorumlarına neden oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’den skandal Nuşirevan Elçi savunması!

    6'lı masanın yanında cumhurbaşkanlığı adaylığı için gizli ortağı HDP'nin desteğini de almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, partiye PKK'ya yakın isimleri katmaya devam ediyor.

    Kılıdçaroğlu'nun yakın bir zaman önce hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak göreve getirdiği Nuşirevan Elçi'nin, erör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkmıştı.

    CHP'DEN SKANDAL ELÇİ SAVUNMASI: "PARTİMİZİ BAĞLAMAZ" | VİDEO İZLE


    CHP'NİN 'ÖZERKLİK PROJESİ'
    Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, büyük bir rezalete imza attı. CHP'nin özerklik projesi olduğunu dile getiren Elçi, Kıçlıdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını söyledi.

    "ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"
    Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.

    "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."

    KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR
    Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey söylemediğini belirten Elçi, "Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır." dedi.

    FAİK ÖZTRAK'TAN AKILALMAZ SAVUNMA
    CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonrası Elçi'nin açıklamalarıyla ilgili konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak akılalmaz ifadelerler skandalı savundu.



        "PARTİMİZİ BAĞLAMAZ"
        Nuşirevan Elçi'nin sözlerinin partiyi bağlamadığını iddia eden Öztrak partide danışman olan görev yapan Elçi'nin, "Şunu açıkça ifade edeyim, Genel Başkanımızın, parti sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimizin dışında her beyan, ancak şahsi görüşü yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bu konunun partimizin de gündeminde olmadığını ilgili danışman ifade etmiş." dedi.

        PARTİDE NE İŞİ VAR?
        Öztrak'ın bu sözleri siyaset kulislerinde, "görüşleri partiyle uyuşmayan birinin CHP'de ne işi var" yorumlarına neden oldu.

        ELÇİ'NİN SKANDAL RÖPORTAJINDA REZALET PERDESİ KATMERLENİYOR: TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLAR
        Skandal röportaja ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak başta olmak üzere parti yetkililerinin basın açıklamalarını yaptığı alanda yapılan röportajda, Türk bayraklarının kaldırıldığı görüldü.

        CHP'li Elçi'nin röportajında Türk bayrağı skandalı | VİDEO

            Türk bayraklarının daha önce partiden yapılan açıklamalar sırasında bulunduğu yerin boş kaldığı görülürken, parti bayraklarının durduğu görüldü.

            NUŞİREVAN ELÇİ'NİN SKANDAL PAYLAŞIMLARI


            CHP'de sözde "Hukuki ve siyasi" konularda çalışma yapmak üzerine görevlendirilen Nuşirevan Elçi, PKK'ya verdiği destekle biliniyor.

            İşte Elçi'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen paylaşımlarından bazıları;
                CHP’den skandal Nuşirevan Elçi savunması!
                Haberler Güncel CHP'den skandal Nuşirevan Elçi savunması: "Şahsi görüşünü yansıtır"
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