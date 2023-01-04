CHP'den skandal Nuşirevan Elçi savunması: "Şahsi görüşünü yansıtır"

6'lı masanın yanında cumhurbaşkanlığı adaylığı için gizli ortağı HDP'nin desteğini de almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, partiye PKK'ya yakın isimleri katmaya devam ediyor.
Kılıdçaroğlu'nun yakın bir zaman önce hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak göreve getirdiği Nuşirevan Elçi'nin, erör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkmıştı.
CHP'DEN SKANDAL ELÇİ SAVUNMASI: "PARTİMİZİ BAĞLAMAZ" | VİDEO İZLE
CHP'NİN 'ÖZERKLİK PROJESİ'
Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, büyük bir rezalete imza attı. CHP'nin özerklik projesi olduğunu dile getiren Elçi, Kıçlıdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını söyledi.
"ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"
Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.
"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."
KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR
Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey söylemediğini belirten Elçi, "Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır." dedi.
FAİK ÖZTRAK'TAN AKILALMAZ SAVUNMA
CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonrası Elçi'nin açıklamalarıyla ilgili konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak akılalmaz ifadelerler skandalı savundu.