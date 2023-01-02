CHP'nin bölücü projesi! Nuşirevan Elçi'den 'özerlik' ve Kemal Kılıçdaroğlu için 'Kürdistan' itirafı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak halinde olan CHP, HDP'ye sıcak mesajlar vermeye devam ediyor!
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.
NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.
CHP Genel Merkezi'nden Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi.
"YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ DİYORUZ ARTIK ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"
Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.
"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."
KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR
Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirterek şu itirafı yaptı;