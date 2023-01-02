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    • 02.01.2023 19:48
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    CHP'nin bölücü projesi! Nuşirevan Elçi'den 'özerlik' ve Kemal Kılıçdaroğlu için 'Kürdistan' itirafı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi bir skandala daha imza attı. Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi 'özerklik' çığırtkanlığı yaptı. CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etti. "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diyen Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

    takvim.com.tr
    CHP’nin ’özerlik’ projesi!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak halinde olan CHP, HDP'ye sıcak mesajlar vermeye devam ediyor!

    Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

    NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
    Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.

    CHP Genel Merkezi'nden Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi.

    "YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ DİYORUZ ARTIK ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"
    Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.

    CHP'DEN BÖLÜCÜ İTİRAF | İZLE

    "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."

    KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR
    Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirterek şu itirafı yaptı;

        "Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA HDP DESTEK VERİR
        HDP'ye olan yakınlığıyla da bilinen Elçi 2023 seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den destek geleceğini de söyledi.

        Elçi kendisine 'HDP'nin destekleyeceği bir aday çıkabilir mi?' sorusuna verdiği "Bugün muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek." yanıtıyla HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.

        NUŞİREVAN ELÇİ'NİN SKANDAL PAYLAŞIMLARI
        CHP'de sözde "Hukuki ve siyasi" konularda çalışma yapmak üzerine görevlendirilen Nuşirevan Elçi, PKK'ya verdiği destekle biliniyor.

        İşte Elçi'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen paylaşımlarından bazıları;
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        Haberler Güncel CHP'nin bölücü projesi! Nuşirevan Elçi'den 'özerlik' ve Kemal Kılıçdaroğlu için 'Kürdistan' itirafı
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