CHP'nin bölücü projesi! Nuşirevan Elçi'den 'özerlik' ve Kemal Kılıçdaroğlu için 'Kürdistan' itirafı

"YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ DİYORUZ ARTIK ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"

Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.

CHP'DEN BÖLÜCÜ İTİRAF | İZLE

"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."