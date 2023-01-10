Memleket Partisi'nden Türk bayrağını kaldıran CHP'ye 'İnce' gönderme: Ortaklarınız izin verirse asarsınız

Elçi "Türkiye'de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN CHP'YE TÜRK BAYRAĞI

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportaj sırasında Türk bayrağının kaldırılmasına Memleket Partisi'nden tepki geldi. Memleket Partisi Ankara İl Örgütü, CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı gönderdiklerini açıkladı.