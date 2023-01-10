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    • 10.01.2023 11:25
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    • 10.01.2023 11:25
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    Memleket Partisi'nden Türk bayrağını kaldıran CHP'ye 'İnce' gönderme: Ortaklarınız izin verirse asarsınız

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK iltisaklı Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Rudaw'a röportaj verirken Türk bayrağını Genel Merkez'den kaldırılması büyük tepki çekmişti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, duruma "Utanmıyor musunuz lan siz?" diye tepki göstermişti. İnce'nin partisinden bir hamle daha geldi. Memleket Partisi Ankara Gençliği hesabından yapılan paylaşımda "CHP'ye Türk Bayrağı yolluyoruz! Türklük kavramını anayasadan çıkaracağını söyleyen ittifak ortakları izin verirse belki asabilirler" denildi.

    Memleket Partisi CHP’ye Türk bayrağı gönderdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırttığı ortaya çıkmıştı.

    Rudaw'da katıldığı röportajda 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan Elçi, tepki çeken açıklamalara imza atmıştı.

    Elçi "Türkiye'de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

    MEMLEKET PARTİSİ'NDEN CHP'YE TÜRK BAYRAĞI
    Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportaj sırasında Türk bayrağının kaldırılmasına Memleket Partisi'nden tepki geldi. Memleket Partisi Ankara İl Örgütü, CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı gönderdiklerini açıkladı.

    "ORTAKLARI İZİN VERİRSE BELKİ ASABİLİRLER"
    Memleket Partisi Ankara Gençliği hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Geçtiğimiz günlerde genel merkezindeki Türk Bayrakları'nı kaldıran CHP'ye Türk Bayrağı yolluyoruz! Türklük kavramını anayasadan çıkaracağını söyleyen ittifak ortakları izin verirse belki asabilirler."

        UTANMIYOR MUSUNUZ LAN SİZ?
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, "Basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyorlar, İyi ki CHP'den gitmişim" dedi.

        Memleket Partisi Eskişehir İl Binası'nda basın açıklaması yapan Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması konusunda eleştirilerde bulundu. Muhalefette bayrak kaldıran danışmanların olduğunu söyleyen İnce, "Muhalefete bakıyorum bayrak kaldıran danışmanlar var. Partinin yerel merkezinde basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyor. Utanmıyor musunuz siz? Yazık günah size, yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. Bana neden CHP'den gittin diyorlar, iyi ki gitmişim, sizle mi beraber olacağım?" diye konuştu.

        Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri! Utanmıyor musunuz lan siz?



        "51 GÜN KALA BENİ ADAY YAPMIŞLARDI, TÜM ZAMANLAR BOŞ GEÇMİŞTİ"
        'Altılı Masa'nın aday çıkarma konusunda yorum yapan Muharrem İnce, "Adayı seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz. Seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Geçmişte 51 gün kala beni aday yapmışlardı. Tüm zamanlar boş geçmişti, 13 tane vilayete uğrayamamıştım. Büyük ihtimal yine 50 gün kala açıklayacaklardır" dedi.

        Seçim adaylığıyla ilgili Ocak sonu gibi bir açıklama yapacaklarını dile getiren İnce, "Ocak sonu gibi bir açıklama yaparız. Görüştüğümüz partiler var. Zafer Partisi, Doğru Parti, Demokratik Sol Partisi, Adalet Partisi gibi partilerle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?
        Kılıdçaroğlu'nun yakın bir zaman önce hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak göreve getirdiği Nuşirevan Elçi'nin, terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkmıştı.

        Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, büyük bir rezalete imza attı. CHP'nin özerklik projesi olduğunu dile getiren Elçi, Kıçlıdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını söyledi.

            Skandal röportaja ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak başta olmak üzere parti yetkililerinin basın açıklamalarını yaptığı alanda yapılan röportajda, Türk bayraklarının kaldırıldığı görüldü.

            Türk bayraklarının daha önce partiden yapılan açıklamalar sırasında bulunduğu yerin boş kaldığı görülürken, parti bayraklarının durduğu görüldü.

            "PARTİMİZİ BAĞLAMAZ"
            Nuşirevan Elçi'nin sözlerinin partiyi bağlamadığını iddia eden CHP Sözcüsü Faik Öztrak partide danışman olan görev yapan Elçi'nin, "Şunu açıkça ifade edeyim, Genel Başkanımızın, parti sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimizin dışında her beyan, ancak şahsi görüşü yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bu konunun partimizin de gündeminde olmadığını ilgili danışman ifade etmiş." dedi.

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            Haberler Güncel Memleket Partisi'nden Türk bayrağını kaldıran CHP'ye 'İnce' gönderme: Ortaklarınız izin verirse asarsınız
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