Başkan Erdoğan'ın "sivil darbe teşebbüsüdür" dediği 6'lı masanın skandal teklifine hukukçulardan sert tepki: "Bunun adı Anayasayı ihlal"

"SEÇİLMİŞ İRADEYİ TASFİYE ETME PROJESİ"

6'lı masa liderlerinden gelen açıklamaların demokrasiye aykırı olduğunu vurgulayan Uçum, "Anayasaya göre yüzde 50'den fazla oyla seçilen Cumhurbaşkanı yürütme görevini üstlenir. Müthiş bir toplumsal tabana dayalı meşru bir sistem var. Fakat hiçbir toplumsal karşılığı olmayan birileri gelecek yüzde 50 den fazla oy almış Cumhurbaşkanı ve yetkisine ortak olacak veya müdahale edecek! Bunun demokrasiyle ilgisi yoktur. Hani bunlar demokrasiyi geliştirmeyi istiyorlardı? Fakat bu kurgu proje tamamen demokrasiye aykırıdır. Neyin projesidir bu? Seçilmiş iradeyi tasfiye etme projesidir." şeklinde konuştu.

"ANAYASANIN İHLAL EDİLECEĞİNİN İTİRAFI VAR

6'lı masanın açıkça Anayasa'yı ihlal edeceğini ilan ettiğini belirten Uçum, "Seçilecek Cumhurbaşkanına yürütme görev ve yetkisinin verilmeyeceği söylenerek Anayasanın ihlal edileceğinin itirafı var. Ülke Liderliği buna müsade eder mi? Halkımız buna geçit verir mi.? Söylenecek tek şey var: 2023'de tüm Türkiye karşıtı şebekeler halkın iradesiyle ve demokratik meşruiyete dayanan devlet organları eliyle tasfiye edilecek." ifadelerini kullandı.