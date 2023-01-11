Başkan Erdoğan'ın "sivil darbe teşebbüsüdür" dediği 6'lı masanın skandal teklifine hukukçulardan sert tepki: "Bunun adı Anayasayı ihlal"

Başkan Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması"nda konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 6'LI MASANIN SKANDAL TEKLİFİNE SERT TEPKİ: "SİVİL DARBE TEŞEBBÜSÜDÜR" | VİDEO İZLE
"MİLLETİMİZ ALTILI MASADAKİ MUHTERİSLERİN SİVİL VESAYETİNE KARŞI DA DİMDİK DURACAKTIR"
Daha önce Türkiye'de 6 ayda, yılda ve 1,5 yılda seçimler yapıldığını anımsatan Erdoğan, "İstikrar diye bir şey kalmış mıydı? Hayır. Meselenin çok daha vahim yanı 'mutabakata vardık' dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür. Milletimiz nasıl bürokratik vesayete, sokak vesayetine, terör örgütleri eliyle koparılmak istenen silah vesayetine boyun eğmemişse altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır." diye konuştu.
"Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin" demenin milletin aklıyla alay etmek olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "85 milyon yerine altılı masadaki genel başkanlara hizmet edecek bir kuklayı 'aday' diye millete dayatmak, kibrin ve bencilliğin dik alasıdır. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilerine itibar eder." dedi.
Hukukçular da söz konusu açıklamanın 'anayasayı ihlal' anlamı taşıdığına işaret ediyor.