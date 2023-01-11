Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2023 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2023 10:56
    ABONE OL

    TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hesap vakti!

    Son dakika haberi! Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava başladı. Son savunmaların tamamlandığı davada karar çıkması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kimyasal iftira için hesap vakti!

    İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı getirildi.



    CHP TSK'YA İFTİRA ATAN FİNCANCI'NIN YANINDA
    Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupalı Doktorlar için Daimi Komite, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi. Fincancı'nın avukatları duruşma salonunun küçük olması nedeniyle değiştirilmesini talep ediyor.

    KORUR FİNCANI GÖZALTINA ALINDI | VİDEO İZLE

    REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULMUŞTU
    Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı 29 Aralık'ta görülen duruşmada, Fincancı ve avukatları savcının mütalaasına karşı son savunmalarını tamamlamıştı. Ancak sanık avukatlarından Meriç Eyüboğlu, mahkemenin objektifliğini kaybettiğini söyleyerek reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, reddi hakim talebini süresinde yapılmamış olması ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle reddederek itirazın üst mahkemeye yapılması uyarısında bulunmuştu.

        OLAYIN GEÇMİŞİ
        Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

        Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullanmak suretiyle "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor. Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılıyor. Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı masanın skandal teklifine sert tepki!
        Haberler Güncel TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hesap vakti!
            SON DAKİKA