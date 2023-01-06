Ahmet Davutoğlu 6’lı masanın sistemsizliğini itiraf etti: Bütün genel başkanların imza yetkisi olacak

Dün yapılan açıklamada, çoklu aday tartışmalarının üzeri kapatılıp, 'ortak aday' vurgusu yapıldı.

AHMET DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün yapılan toplantının ardından bu sabah CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu bomba bir itirafta bulundu.

Davutoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 'Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtla masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizliği açık etti.

BİZ İMZA ATACAĞIZ

Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.