Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.01.2023 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2023 11:26
    ABONE OL

    Ahmet Davutoğlu 6'lı masanın sistemsizliğini itiraf etti: Bütün genel başkanların imza yetkisi olacak

    Muhalefetin etrafında toplandığı 6'lı masa 10. toplantının ardından 'aday konuşmaya başlayacağız' açıklamasını yaptı. Yaklaşık 1 yıldır toplanan muhalefet seçimlere az bir süre kala henüz aday meselesini yeni konuşmaya başladıklarını itiraf ederken masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizlik de açığa çıktı. Toplantıya ilişkin CHP'nin kanalı Halk TV'ye katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf eden açıklamalar yaptı. Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi. 6'lı masanın Türkiye'yi ilgilendiren önemli meselelerde fikir ayrılığı yaşadığı bilinirken önerdikleri bu sistem ile karar alma süreçlerinin kitleneceği de bir gerçek olarak karşımıza çıktı...

    takvim.com.tr
    Ahmet Davutoğlu 6’lı masanın sistemsizliğini itiraf etti: Bütün genel başkanların imza yetkisi olacak

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği yuvarlak masa sonuçsuz toplantılarının onuncusunu tamamladı.

    9,5 SAATLİK TOPLANTI YİNE ADAY YOK
    Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı 9,5 saat sürdü.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

    Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla ortak metin yayımlandı.

    "ADAY KİM OLSUN" SORUSUNA YENİ GELDİLER
    Ortak aday konusunda eleştirilerin hedefi haline gelen ve bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmaktan çekinen altılı masanın temsilcileri, bir kez daha tepkilerin hedefi oldu.

    10'uncu toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, adaylık meselesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı.

    Söz konusu gelişmeye tepki gösteren vatandaşlar, "Oldu olacak seçimlerden sonra adayı açıklayın" diyerek liderleri ti'ye aldı.

    ÇOKLU ADAY RAFA KALKTI
    Toplantıya ev sahipliği yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan 'adaylık' krizine ilişkin "Çoklu aday çıkarabiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

    Dün yapılan açıklamada, çoklu aday tartışmalarının üzeri kapatılıp, 'ortak aday' vurgusu yapıldı.

    AHMET DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün yapılan toplantının ardından bu sabah CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

    Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu bomba bir itirafta bulundu.

    Davutoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 'Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtla masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizliği açık etti.

    BİZ İMZA ATACAĞIZ
    Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.

        CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ
        Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

        "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

        TEK Mİ ÇİFT Mİ KAVGASI ŞİMDİLİK SON BULDU
        Öte yandan geçtiğimiz hafta girişilen 'Tekli aday çoklu aday' kavgasının yankıları sürerken "Mutabakatta tekrar teyit ederek şunu söyledik. Tek aday çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        BU SİSTEM KARAR ALMA SÜRECİNİ KİTLER
        Davutoğlu'nun strateji diye övdüğü sistem tam bir çıkmaz... 6'lı masanın Türkiye'yi ilgilendiren önemli meselelerde fikir ayrılığı yaşadığı bilinirken önerdikleri bu sistem ile karar alma süreçlerinin kitleneceği de bir gerçek olarak karşımıza çıktı...

        Öyle ki masanın üyeleri İstanbul Sözleşmesi'nden Ergenekon, Balyoz davalarına, sınır ötesi operasyonlardan Karabağ meselesine kadar bir çok konuda farklı düşünüyor.

        ADAYLIK MUAMMASI
        Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Akşener karşı çıkıyor. İYİ Parti lideri, adaylık için Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı işaret ederken son dönem de Ali Babacan'ın ismi de öne sürülmeye başlandı.

        MASADA DİKKAT ÇEKEN GELİN-DAMAT MUHABBETİ
        Öte yandan dün masa toplandığında basına servis edilen görüntülerde aday ve aralarındaki anlaşmazlıkları konuşmak yerine gelin-damat muhabbeti yapıldığı görüldü.

        Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in eşinin Davutoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu, "Fatih'in eşi bizim akrabamızdır, dünürlüğümüz var yani ama biz kız tarafıyız." dedi.

        Gelinini çok sevdiğini söyleyen Akşener ise, "Ben çok seviyorum ama gelinimi" ifadelerini kullandı.

        GELİN-DAMAT MUHABBETİ | VİDEO İZLE

        MASADA SU OYUNLARI
        Kameranın salondan görüntü aldığı anlarda CHP Genel Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bardaklarına su doldurması dikkatlerden kaçmadı.

        AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN MAĞDURİYET KUCAKLAŞMASIYLA KILIÇDAROĞLU'NA ÇEKİLEN OPERASYON
        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" hakaretini savurduğu için yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

            İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen karar duruşması öncesi Saraçhane'de buluşan İyi Parti lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkumiyet kararı açıklandıktan sonra büyük bir sevinçle kucaklaşmıştı.

            TARİFELİ UÇAKLA GİTTİ, ÖZEL JETLE APAR TOPAR DÖNDÜ
            Adaylık için destek arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'dayken yaşanan bu olay altılı masayı allak bullak etmişti.

            Almanya'ya tarifeli uçakla giden Kılıçdaroğlu, özel jetle yurda dönerek kendisini oyun dışı bırakacak tiyatroya karşı ön almıştı.

            Türkiye kamuoyu, muhalifler arasında yaşanan bu politik oyunlar silsilesine günlerce tepki göstermişti.

                ANİMASYON FİLMİ PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR
                Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden "Zübük" filmini aratmayan siyasi ikbal kavgası için yapılan özel animasyon filmi, sosyal medyada gündem oldu.

                SARAÇHANE KUMPASININ ANİMASYON FİLMİ ÇIKTI | VİDEO İZLE

                Paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılandı.

                Siyasi sabıkalı Akşener ve İBB'deki 4 yıla yakın görev süresince büyük skandallara karışan İmamoğlu cephesi ile siyasi hayatındaki muhtemel son seçimine karşı büyük bir hırsla sarılan Kılıçdaroğlu'nun taht mücadelesi mizahi bir dille anlatılıyor.

                AHMAK GÖNDERMESİ
                Kısa animasyon filminde Kılıçdaroğlu için yazılan, "Ahmak! Ya alsanıza beni de içeri" sözleri hem güldürdü, hem de düşündürdü.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CHP’de bir taciz skandalı daha! 10 yıl hapsi isteniyor
                Haberler Güncel Ahmet Davutoğlu 6'lı masanın sistemsizliğini itiraf etti: Bütün genel başkanların imza yetkisi olacak
                    SON DAKİKA