CHP programında Ekrem İmamoğlu’na bir darbe daha! Kılıçdaroğlu övüldükçe Ekrem İmamoğlu’nun yüzü düştü

BİR DARBE DE METRO HATTI AÇILIŞINDA KILIÇDAROĞLU'NDAN GELMİŞTİ

AK Parti döneminde yapımına başlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın 4 kilometrelik kısmını 4 yılda ancak tamamlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı bir törenle açılış yaptı.

Metro açılışı çok ilginç diyaloglara sahne olurken, o konuşmalar sosyal medyada adeta dalga konusu oldu.

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GÖZLERİNİN İÇİNE BAKTI LAFI ÇARPTI

Açılış sırasında sahneye çıkarak bir konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adeta gözünün içine baka baka adaylık mesajı verdi.