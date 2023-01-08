CHP programında Ekrem İmamoğlu’na bir darbe daha! Kılıçdaroğlu övüldükçe Ekrem İmamoğlu’nun yüzü düştü

CHP'li Esenyurt Belediyesi, görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı Esenyurt Buluşması programını düzenledi.
Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları tanıtırken Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi.
"ADAYLIK İÇİN AKLIMA SİZDEN BAŞKA KİMSE GELMİYOR"
Deniz Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben şu ifadeleri kullandı:
"Neden siz? Ben sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişi bilmiyorum. Kişisel hırslarından arınmış, ülkemizin geleceğini kendi geleceğinden daha fazla önceleyen başka kimse bilmiyorum. Devlet tecrübesi; SSK'da çalıştınız maliyede çalıştınız, CHP'yi yönettiniz...