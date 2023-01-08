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    • 08.01.2023 18:27
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    • 08.01.2023 18:58
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    CHP programında Ekrem İmamoğlu’na bir darbe daha! Kılıçdaroğlu övüldükçe Ekrem İmamoğlu’nun yüzü düştü

    CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı durulmuş gibi görünmüyor. Saraçhane tiyatrosunun ardından bulduğu her fırsatta Ekrem İmamoğlu’na ayar veren Kılıçdaroğlu, son olarak metro açılış töreninde Akşener’in de olmasını fırsat bilerek “Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek” demişti. İmamoğlu’na bu kez de Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’tan darbe geldi. Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden cumhurbaşkanı olması gerektiğini anlatırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzünün düştüğü görüldü.

    Kılıçdaroğlu övüldükçe İmamoğlu’nun yüzü düştü

    CHP'li Esenyurt Belediyesi, görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı Esenyurt Buluşması programını düzenledi.

    Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

    Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları tanıtırken Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi.

    "ADAYLIK İÇİN AKLIMA SİZDEN BAŞKA KİMSE GELMİYOR"

    Deniz Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben şu ifadeleri kullandı:

    "Neden siz? Ben sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişi bilmiyorum. Kişisel hırslarından arınmış, ülkemizin geleceğini kendi geleceğinden daha fazla önceleyen başka kimse bilmiyorum. Devlet tecrübesi; SSK'da çalıştınız maliyede çalıştınız, CHP'yi yönettiniz...

        "CUMHURBAŞKANI OLMANIZ LAZIM"

        CHP'yi yönetmek bence dünyanın en büyük devletini yönetmekten daha zor. Benim aklıma başka kimse gelmiyor. Bu sözlerin sonunda, sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Cumhurbaşkanı olmanız lazım."

        İMAMOĞLU'NUN YÜZÜ DÜŞTÜ

        Salonda büyük coşkuya neden olan bu sözlerle birlikte tüm partililer ayağa kalkarak sloganlar atmaya başladı.

        Bu sırada ise İmamoğlu'nun yüzünün düştüğü görüldü.

        BİR DARBE DE METRO HATTI AÇILIŞINDA KILIÇDAROĞLU'NDAN GELMİŞTİ
        AK Parti döneminde yapımına başlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın 4 kilometrelik kısmını 4 yılda ancak tamamlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı bir törenle açılış yaptı.

        Metro açılışı çok ilginç diyaloglara sahne olurken, o konuşmalar sosyal medyada adeta dalga konusu oldu.

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        GÖZLERİNİN İÇİNE BAKTI LAFI ÇARPTI
        Açılış sırasında sahneye çıkarak bir konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adeta gözünün içine baka baka adaylık mesajı verdi.

            Her fırsatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en büyük rakibi olan İmamoğlu'nun İBB'deki görevine devam edeceği mesajını veren Kılıçdaroğlu, bunu bu kez de İmamoğlu'nun yüzüne karşı dile getirdi.

            Kemal Kılıçdaroğlu yüzlerine bakarak laf çarptı!

            Kürsüde mikrofonu eline alan CHP lideri, "Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz ama Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız." dedi.

            İMAMOĞLU ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ AKŞENER'E BAKTI
            Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sırasında kameralar bir anda İmamoğlu'na dönerken, İBB Başkanı'nın yüz ifadesi dikkat çekti.

            Şekilden şekile giren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası kendisini destekleyen Akşener'e dönerek bakış attı.

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            Kılıçdaroğlu övüldükçe İmamoğlu’nun yüzü düştü
            Haberler Güncel CHP programında Ekrem İmamoğlu’na bir darbe daha! Kılıçdaroğlu övüldükçe Ekrem İmamoğlu’nun yüzü düştü
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