Analiz: Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener - Almanya ekseninde Kılıçdaroğlu'na derin operasyon | Başrolde yine Saraçhane

Türkiye 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Aday belirsizliği ile boğuşan muhalefet böylesi kritik bir süreçte küçük hesaplaşmalar, kıran kırana pazarlıklar ve kaos ile adından söz ettiriyor.
6'lı masanın iki baş aktörü 'adaylık' konusunda birbirine girmiş vaziyette. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor.
Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak her seferinde Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor.
Bunun son örneği Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin 'Çak! Yeni başlıyoruz' deyip sarılarak sahnelediği adaylık tiyatrosu ile bir kez daha gözler önüne serildi.
Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler o sıralarda Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.
Bu durum CHP ile İYİ Parti arasında ipleri gerdi. Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'İç işlerimize karışma' uyarısı geldi. Bu uyarının ardından Akşener Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Fena çarparım" çıkışını yaptı.
AHLATLIBEL'DE 'KRİZ' MASASI
Karşılıklı restleşmeler 6'lı masanın devrilme eşiğine gelmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını da Ahlatlıbel'de vermişti.
Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tekrar dillendirdiği ancak Meral Akşener'in 'kazanacak bir isim aday olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine veto ettiği kulislere yansıdı.
Partisinden tepki oklarını üzerine toplayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise süreci 'Adayım Kılıçdaroğlu'dur' söylemiyle yumuşatmaya çalışırken bir yandan da adaylık için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı.