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    • 05.01.2023 21:01
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    Analiz: Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener - Almanya ekseninde Kılıçdaroğlu'na derin operasyon | Başrolde yine Saraçhane

    Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunun etkileri sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için kapısını yokladığı Almanya'dan da gol yedi. Alman Bakan Anna Lührmann, önce Meral Akşener'i ziyaret etti sonra da Saraçhane'de İmamoğlu'na gaz dolumu yaptı. Almanların Kılıçdaroğlu yerine Akşener ve İmamoğlu'nu ziyaret etmesi "Almanya Kılıçdaroğlu'nu gözden çıkardı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Tüm bu detaylar gölgesinde takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener - Almanya ekseninde Kılıçdaroğlu'na çekilen operasyonu sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’na derin operasyon! Başrolde Almanya...

    Türkiye 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Aday belirsizliği ile boğuşan muhalefet böylesi kritik bir süreçte küçük hesaplaşmalar, kıran kırana pazarlıklar ve kaos ile adından söz ettiriyor.

    6'lı masanın iki baş aktörü 'adaylık' konusunda birbirine girmiş vaziyette. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor.

    Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak her seferinde Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor.

    Bunun son örneği Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin 'Çak! Yeni başlıyoruz' deyip sarılarak sahnelediği adaylık tiyatrosu ile bir kez daha gözler önüne serildi.

    Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler o sıralarda Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.

    Bu durum CHP ile İYİ Parti arasında ipleri gerdi. Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'İç işlerimize karışma' uyarısı geldi. Bu uyarının ardından Akşener Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Fena çarparım" çıkışını yaptı.


    AHLATLIBEL'DE 'KRİZ' MASASI
    Karşılıklı restleşmeler 6'lı masanın devrilme eşiğine gelmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını da Ahlatlıbel'de vermişti.

    Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tekrar dillendirdiği ancak Meral Akşener'in 'kazanacak bir isim aday olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine veto ettiği kulislere yansıdı.

    Partisinden tepki oklarını üzerine toplayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise süreci 'Adayım Kılıçdaroğlu'dur' söylemiyle yumuşatmaya çalışırken bir yandan da adaylık için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı.

        Süreci detaylarıyla sizler için aydınlatalım;

        İmamoğlu, Saraçhane tiyatrosuna yönelik tepkiler sürerken "Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum" açıklaması yaparak 6'lı masaya göz kırptı.

        Akabinde gözünü 2023 hırsı bürüyen Ekrem İmamoğlu'nun yurt içi gezilerine çıkacağı, memleketi başta olmak üzere birtakım noktalarda adaylığı için çalışmalar yürüteceği kulislerlerde konuşulmaya başlandı. Bu iddiaları CHP'li İBB Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Aytunç Erkin de doğruladı.



        İMAMOĞLU ALMAN'DAN GAZI ALDI
        İmamoğlu sadece yurt içi gezileriyle değil, yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle de adaylık zemini oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda daha önce çeşitli ülkelerin büyükelçi ve konsoloslarıyla bir araya gelen İmamoğlu, son olarak Alman Bakan Anna Lührmann ile masaya oturdu.

        Lührmann, davanın 'şaibeli' olduğunu öne sürüp, demokrasi havariliğini soyunarak İmamoğlu'na arka çıktı.

        ÖNCE AKŞENER SONRA EKREM
        Öte yandan Alman Bakan'ın İmamoğlu ziyaretinden önce Akşener ile bir araya gelmesi ise Kılıçdaroğlu'na karşı planlanan operasyonu da net bir şekilde gözler önüne serdi.

        Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun icazet seferinin son ayağı olan Almanya turu, İmamoğlu - Akşener ikilisinin Saraçhane tiyatrosu nedeniyle yarıda kalmıştı.



        ALMANYA KILIÇDAROĞLU'NU GÖZDEN ÇIKARDI
        Almanya'dan gelen heyetin Kılıçdaroğlu yerine Akşener ve İmamoğlu'nu ziyaret etmesi ise oldukça manidar bir detay olarak karşımıza çıktı. Bu durum "Almanya Kılıçdaroğlu'nu gözden çıkardı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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