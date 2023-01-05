Analiz: Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener - Almanya ekseninde Kılıçdaroğlu'na derin operasyon | Başrolde yine Saraçhane





İMAMOĞLU ALMAN'DAN GAZI ALDI

İmamoğlu sadece yurt içi gezileriyle değil, yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle de adaylık zemini oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda daha önce çeşitli ülkelerin büyükelçi ve konsoloslarıyla bir araya gelen İmamoğlu, son olarak Alman Bakan Anna Lührmann ile masaya oturdu.



Lührmann, davanın 'şaibeli' olduğunu öne sürüp, demokrasi havariliğini soyunarak İmamoğlu'na arka çıktı.

ÖNCE AKŞENER SONRA EKREM

Öte yandan Alman Bakan'ın İmamoğlu ziyaretinden önce Akşener ile bir araya gelmesi ise Kılıçdaroğlu'na karşı planlanan operasyonu da net bir şekilde gözler önüne serdi.



Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun icazet seferinin son ayağı olan Almanya turu, İmamoğlu - Akşener ikilisinin Saraçhane tiyatrosu nedeniyle yarıda kalmıştı.