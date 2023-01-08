Son dakika: Emine Erdoğan'dan kuraklıkla mücadele çağrısı: Gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımız büyük tehlike altında. Son 3 ayın yağış miktarı, ölçülen uzun yıl verilerine göre %40,6 ve geçen yıla oranla %31 azaldı. Önümüzdeki 100 yıl içinde ise ülkemizin su kaynaklarında %25 seviyesinde düşüş bekleniyor.

Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım.