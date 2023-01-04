Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.01.2023 00:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2023 00:37
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu'na savaş 6 masaya mesaj! Gözünü 2023 hırsı bürüyen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni meydan okuma: İl il gezecek

    2023 emelleri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunun yankıları sürerken şimdi de yurt içi turlarına çıkmaya hazırlanıyor. Son günlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir imaj çizmek zorunda bırakılan İmamoğlu'nun adaylığının zeminini kuvvetlendirmek, 6'lı masaya mesaj vermek için il il gezeceği öğrenildi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun meydan okumaya devam ettiğini söyledi. Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekrem İmamoğlu meydan okumaya devam ediyor!

    Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, küçük hesaplaşma ve çekişmelere sahne oluyor.

    CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Parti'nin bir araya geldiği masada hala adayın esamesi okunmazken, 'bakanlık ve vekil dağılımı' gerilimi baş gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda CHP ve DEVA arasında kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kulislerde konuşulanlar arasında.



    Bir yandan da masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'şartlı' bir şekilde evet verdiği iddia edildi. Ortakları Kılıçdaroğlu'ndan Meclis aritmetiği ve vekil dağılımı konusunda CHP'lileri ikna etmesini bekliyor.

    CHP yandaşı Fatih Portakal, masadan bir yetkiliye dayandırdırarak yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bu şartları eğer CHP'lilere kabul ettiremezse 6'lı masa dışında başka bir ismin bulunacağını söyledi.


    Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda adım atmaktan vazgeçmiyor.

    2023 HIRSI GÖZÜNÜ BÜRÜDÜ: YURT İÇİ GEZİLERE ÇIKACAK
    Geride bıraktığımız günlerde Meral Akşener ile ele ele vererek Saraçhane'de sahnelediği adaylık tiyatrosu sonrası Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nden tepki gören İmamoğlu, siyasi ikbali uğruna yurt içi gezilere hazırlanıyor.




    Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "İmamoğlu illeri gezmeye başlayacak. Kulis bilgisi bu. CHP'nin belediyelerinin olduğu yerler özellikle oralara gidilecek. Memleketi olacak" açıklamasında bulundu.

    İmamoğlu'nun meydan okumaya devam ettiğinin altını çizen Erkin "Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Yalnız da kalsam, tek başıma da olsam sonuna kadar mücadele vereceğim" mesajı veriyor hem 6'lı masaya hem de iktidara" dedi.

    ALMANYA İLE TEMAS
    CHP'li İBB Başkanı sadece yurt içi gezilerle değil, yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle de adaylık zemini oluşturmayı hedefliyor. Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ve İmamoğlu'nun İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.


    Alman Bakan'ın İmamoğlu ziyaretinden önce Akşener ile bir araya gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

        KILIÇDAROĞLU'NA 'SARAÇHANE' OPERASYONU
        YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de desteğiyle geçtiğimiz haftalarda Saraçhane'de sahneye çıktı.

        Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler o sıralarda Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.

        RESTLEŞMELER PARALEL MASA KURDURDU
        Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilen 'Saraçhane Operasyonu'nun yankıları sürerken karşılıklı yapılan açıklamalar krizi alevlendirdi.

        Bu açıklamların en çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İç işlerimize karışılıyor' uyarısı ve Meral Akşener'in 'Kimseden izin almam. Fena çarparım' çıkışı oldu.


        AHLATLIBEL'DE BULUŞTULAR
        Karşılıklı restleşmeler 6'lı masanın devrilme eşiğine gelmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını da Ahlatlıbel'de vermişti.

        2 BUÇUK SAAT KONUŞUP OLAY YERİNİ TERK ETTİLER
        Yaklaşık iki buçuk saat süren zirve sonrası iki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı. Partilere yakın isimler daha önce bir açıklama hazırlğının olduğunu ancak daha sonra bunun iptal edildiğini iddia etti. Bu durum masadan uzlaşma çıkmadığının ilk işareti oldu.


        Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tekrar dillendirdiği ancak Meral Akşener'in 'kazanacak bir isim aday olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine veto ettiği kulislere yansıdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aslan, Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı!
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'na savaş 6 masaya mesaj! Gözünü 2023 hırsı bürüyen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni meydan okuma: İl il gezecek
            SON DAKİKA