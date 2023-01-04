Kılıçdaroğlu'na savaş 6 masaya mesaj! Gözünü 2023 hırsı bürüyen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni meydan okuma: İl il gezecek







Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "İmamoğlu illeri gezmeye başlayacak. Kulis bilgisi bu. CHP'nin belediyelerinin olduğu yerler özellikle oralara gidilecek. Memleketi olacak" açıklamasında bulundu.



İmamoğlu'nun meydan okumaya devam ettiğinin altını çizen Erkin "Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Yalnız da kalsam, tek başıma da olsam sonuna kadar mücadele vereceğim" mesajı veriyor hem 6'lı masaya hem de iktidara" dedi.



ALMANYA İLE TEMAS

CHP'li İBB Başkanı sadece yurt içi gezilerle değil, yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle de adaylık zemini oluşturmayı hedefliyor. Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ve İmamoğlu'nun İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.





Alman Bakan'ın İmamoğlu ziyaretinden önce Akşener ile bir araya gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

