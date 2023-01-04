Kılıçdaroğlu'na savaş 6 masaya mesaj! Gözünü 2023 hırsı bürüyen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni meydan okuma: İl il gezecek

Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, küçük hesaplaşma ve çekişmelere sahne oluyor.
CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Parti'nin bir araya geldiği masada hala adayın esamesi okunmazken, 'bakanlık ve vekil dağılımı' gerilimi baş gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda CHP ve DEVA arasında kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kulislerde konuşulanlar arasında.
Bir yandan da masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'şartlı' bir şekilde evet verdiği iddia edildi. Ortakları Kılıçdaroğlu'ndan Meclis aritmetiği ve vekil dağılımı konusunda CHP'lileri ikna etmesini bekliyor.
CHP yandaşı Fatih Portakal, masadan bir yetkiliye dayandırdırarak yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bu şartları eğer CHP'lilere kabul ettiremezse 6'lı masa dışında başka bir ismin bulunacağını söyledi.
Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda adım atmaktan vazgeçmiyor.
2023 HIRSI GÖZÜNÜ BÜRÜDÜ: YURT İÇİ GEZİLERE ÇIKACAK
Geride bıraktığımız günlerde Meral Akşener ile ele ele vererek Saraçhane'de sahnelediği adaylık tiyatrosu sonrası Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nden tepki gören İmamoğlu, siyasi ikbali uğruna yurt içi gezilere hazırlanıyor.
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "İmamoğlu illeri gezmeye başlayacak. Kulis bilgisi bu. CHP'nin belediyelerinin olduğu yerler özellikle oralara gidilecek. Memleketi olacak" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu'nun meydan okumaya devam ettiğinin altını çizen Erkin "Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Yalnız da kalsam, tek başıma da olsam sonuna kadar mücadele vereceğim" mesajı veriyor hem 6'lı masaya hem de iktidara" dedi.
ALMANYA İLE TEMAS
CHP'li İBB Başkanı sadece yurt içi gezilerle değil, yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle de adaylık zemini oluşturmayı hedefliyor. Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ve İmamoğlu'nun İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Alman Bakan'ın İmamoğlu ziyaretinden önce Akşener ile bir araya gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.