Kemal Kılıçdaroğlu masada ibre kendisine dönünce ilk hedefi Ekrem İmamoğlu oldu! 'Özel bir görüşme olacak' diyerek duyurdular





KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY MASADAN OLSUN ÇAĞRISINA HANGİ LİDER NE DEDİ?

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde CHP'li Barış Yarkadaş masadaki toplantıya ilişkin dikkat çeken bir detay paylaştı.



Kılıçdaroğlu'nun 9.5 saat süren toplantıda 'aday masadan olmalı' vurgusu yaptığını, bu çağrıya Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiğini aktaran Yarkadaş, Davutoğlu ve Babacan'ın sessiz kalıp Meral Akşener'in de itiraz etmediğini söyledi.



Öte yandan en açık tavrın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldiği konuşulanlar arasında.