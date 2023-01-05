Kemal Kılıçdaroğlu masada ibre kendisine dönünce ilk hedefi Ekrem İmamoğlu oldu! 'Özel bir görüşme olacak' diyerek duyurdular

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.
CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masa bugün 10. kez toplandı. Kriz ve kaosun gölgesinde 9,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındı.
26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak 11. toplantı sonrası 30 Ocak'ta yol haritasının açıklanacağı ifade edildi.
MASAYA KILIÇDAROĞLU DAYATMASI!
Toplantı sonrası CHP kanadından manidar bir paylaşım geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen bir tutum sergileyen Canan Kaftancıoğlu, masaya 'aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu.
Kaftancıoğlu resmi sosyal medya hesabı Twittter üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu görselini paylaşarak "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan #YarınınTürkiyesiiçinCesaretZamanı" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY MASADAN OLSUN ÇAĞRISINA HANGİ LİDER NE DEDİ?
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde CHP'li Barış Yarkadaş masadaki toplantıya ilişkin dikkat çeken bir detay paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun 9.5 saat süren toplantıda 'aday masadan olmalı' vurgusu yaptığını, bu çağrıya Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiğini aktaran Yarkadaş, Davutoğlu ve Babacan'ın sessiz kalıp Meral Akşener'in de itiraz etmediğini söyledi.
Öte yandan en açık tavrın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldiği konuşulanlar arasında.