Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.01.2023 01:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2023 01:50
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu masada ibre kendisine dönünce ilk hedefi Ekrem İmamoğlu oldu! 'Özel bir görüşme olacak' diyerek duyurdular

    Kaos, kavga ve küçük hesaplaşmalara sahne olan 6'lı masanın 9.5 saat süren 10. toplantısında da aday çıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun liderlere 'aday masadan' olsun çağrısında bulunduğu kulislerde konulurken bu çağrıya Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiği, Davutoğlu - Babacan ikilisinin sessiz kaldığı, Meral Akşener'in de itiraz etmediği iddia edildi. Öte yandan CHP'li Barış Yarkadaş genel eğilimin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına döndüğünü söyledi. Yarkadaş, toplantı sonrası CHP liderinin ilk iş olarak İstanbul'a hareket ettiğini Ekrem İmamoğlu ile 'özel' bir görüşme yapacağını sözlerine ekledi.

    takvim.com.tr
    Toplantı sonrası KK’nın ilk hedefi İmamoğlu oldu

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

    CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masa bugün 10. kez toplandı. Kriz ve kaosun gölgesinde 9,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındı.

    Kılıçdaroğlu masada ibre kendisine dönünce ilk hedefi Ekrem İmamoğlu oldu!

    26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak 11. toplantı sonrası 30 Ocak'ta yol haritasının açıklanacağı ifade edildi.


    MASAYA KILIÇDAROĞLU DAYATMASI!
    Toplantı sonrası CHP kanadından manidar bir paylaşım geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen bir tutum sergileyen Canan Kaftancıoğlu, masaya 'aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu.

    Kaftancıoğlu resmi sosyal medya hesabı Twittter üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu görselini paylaşarak "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan #YarınınTürkiyesiiçinCesaretZamanı" ifadelerini kullandı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY MASADAN OLSUN ÇAĞRISINA HANGİ LİDER NE DEDİ?
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde CHP'li Barış Yarkadaş masadaki toplantıya ilişkin dikkat çeken bir detay paylaştı.

    Kılıçdaroğlu'nun 9.5 saat süren toplantıda 'aday masadan olmalı' vurgusu yaptığını, bu çağrıya Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiğini aktaran Yarkadaş, Davutoğlu ve Babacan'ın sessiz kalıp Meral Akşener'in de itiraz etmediğini söyledi.

    Öte yandan en açık tavrın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldiği konuşulanlar arasında.



        "EĞİLİM KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA DÖNDÜ"
        Masadaki genel eğilimin Kemal Kılıçdaroğlu'na döndüğünü, Akşener'in inadının da masaya zarar verdiğini dile getiren Barış Yarkadaş, "6'lı masanın 9 saatlik toplantısında genel eğilimin anladığımız kadarıyla Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor. Meral Hanım artık çok fazla diretmez. İnadı 6'lı masaya zarar veriyordu. Meral Hanım da bunu gördü" şeklinde konuştu.




        İMAMOĞLU İLE 'ÖZEL' GÖRÜŞME!
        Kılıçdaroğlu'nun adaylık çalışmasını başlattığının altını çizen CHP'li Yarkadaş, "Kemal Bey yarın (bugün) Ekrem İmamoğlu ile bir açılışa katılacak. Akşam da Ekrem İmamoğlu ile bir özel görüşmesi var. Kemal Bey artık adaylık çalışmasını başlattı diyebiliriz" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı masa 10. kez bir araya geldi!
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu masada ibre kendisine dönünce ilk hedefi Ekrem İmamoğlu oldu! 'Özel bir görüşme olacak' diyerek duyurdular
            SON DAKİKA