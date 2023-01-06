Kemal Kılıçdaroğlu yüzlerine bakarak laf çarptı! Ekrem İmamoğlu şekilden şekile girip Meral Akşener'e bakış attı

Her fırsatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en büyük rakibi olan İmamoğlu'nun İBB'deki görevine devam edeceği mesajını veren Kılıçdaroğlu, bunu bu kez de İmamoğlu'nun yüzüne karşı dile getirdi.

Kürsüde mikrofonu eline alan CHP lideri, "Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz ama Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız." dedi.