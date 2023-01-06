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    • 06.01.2023 21:17
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    • 06.01.2023 21:23
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    Kemal Kılıçdaroğlu yüzlerine bakarak laf çarptı! Ekrem İmamoğlu şekilden şekile girip Meral Akşener'e bakış attı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yapılan Dudullu-Bostancı Metro Hattı açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki rakibi olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile en büyük destekçisi İYİ Parti lideri Meral Akşener'e laf çaktı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına devam edeceğini vurgularken o anlarda Ekrem İmamoğlu şekilden şekile girerek yanında bulundan Akşener'e bakış attı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu çaktı İmamoğlu şekilden şekile girdi

    AK Parti döneminde yapımına başlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın 4 kilometrelik kısmını 4 yılda ancak tamamlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı bir törenle açılış yaptı.

    Metro açılışı çok ilginç diyaloglara sahne olurken, o konuşmalar sosyal medyada adeta dalga konusu oldu.

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    GÖZLERİNİN İÇİNE BAKTI LAFI ÇARPTI
    Açılış sırasında sahneye çıkarak bir konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adeta gözünün içine baka baka adaylık mesajı verdi.

    Her fırsatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en büyük rakibi olan İmamoğlu'nun İBB'deki görevine devam edeceği mesajını veren Kılıçdaroğlu, bunu bu kez de İmamoğlu'nun yüzüne karşı dile getirdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu yüzlerine bakarak laf çarptı!

    Kürsüde mikrofonu eline alan CHP lideri, "Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz ama Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız." dedi.

    İMAMOĞLU ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ AKŞENER'E BAKTI
    Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sırasında kameralar bir anda İmamoğlu'na dönerken, İBB Başkanı'nın yüz ifadesi dikkat çekti.
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu yüzlerine bakarak laf çarptı! Ekrem İmamoğlu şekilden şekile girip Meral Akşener'e bakış attı
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