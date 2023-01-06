Muharrem İnce'ye CHP engeli! Buluşma programını sokakata yaptı

Yaklaşık 40 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gitti.
CHP'Lİ BELEDİYE MUHARREM İNCE'Yİ ENGELLEDİ
İnce, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde gençlerle buluştu. İnce, eski partisinin yönetiminde olan Nilüfer Belediyesi tarafından engellendi. Bir kafede gençlerle buluşma programı düzenleyemek İnce, kafe işletmesi CHP'li belediyenin kendisine izin vermemesi sonrası sokakta konuşma yaptı.
Parti otobüsünden yaklaşık 200 üniversite öğrencisine hitap eden İnce, "Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin salonunda konuşalım dedik. Dün gece yememişler içmemişler işletmeciye, 'Siyasi faaliyet yapamazsın' demişler. Niye biliyor musunuz? Bundan 2-3 ay önce burada bir gençlik toplantısı yaptılar. Salonda hiç genç yoktu. Bana gençlerin geleceğini bildikleri için böyle karar aldılar. Bu yüzden sizlerle dışarıda buluştuk" dedi.
CHP'Yİ HEDEF ALMIŞTI: "KAFALARINI PEYNİR EKMEKLE YEMİŞLER"
İnce, gün içerisinde CHP'nin başını çektiği muhalefeti eleştirerek, "Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler" demişti.