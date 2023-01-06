Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, muhalefet eliyle '128 milyar dolar nerede?' propagandasının işlendiği süreçte 6'lı masadan bir liderin yüklü miktarda döviz alımı yaptığını açıklamış, bu iddia Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Sürecin detaylarını geride bıraktığımız günlerde takvim.com.tr'ye açıklayan Sevigen, miktarın 300 bin dolar olduğuna ifade ederek paranın yasallığının sorgulanacağını söyledi.
Milletvekillerinin mal varlıklarını Meclis Başkanlığı'na bildirme yükümlülüğü olduğuna dikkat çeken Mehmet Sevigen, şu ifadeleri kullandı: "Bu para bir yerden geldi. 128 milyar algısını yayan 6 genel başkandan biri bir arkadaşını arıyor, çanta dolusu Türk Lirası elinde. Koruma müdürünü gönderiyor. 'Git bana şu arkadaştan dolar al' diyor. O arkadaş da iş adamı ve eski milletvekili...
Bizim bildiğimiz bu ama bilmediğimiz neler var... Araştırmak lazım. Kendisinin de çıkıp söylemesi lazım.
'Bu para yasal bir para olsa giderler bankaya bozdururlar, kimseye de muhtaç olmazlar. Hırsızlık, uğursuzluk demiyorum ama etik değil"
Bu gelişmeler gelişmeler üzerine 6'lı masadan kendisine panik telefonları geldiğini söyleyen Sevigen, takvim.com.tr aracılığıyla parayı alan genel başkana seslenerek 'Çıkıp söylesin, söylemezse 2023'ün ilk haftası açıklarım' demişti.
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, Mehmet Sevigen'e iddiaların hedefinde olan 6'lı masadaki genel başkanı sordu.
Sevigen o ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.