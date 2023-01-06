Aslı Baykal CHP'nin terör ve mafya iş birliğini deşifre etti: "Muhalefetin korku imparatorluğu yaratmaya dayanan yüzü açılıyor"





"ATATÜRKÇÜ OLDUĞUNU SÖYLEYENLER HALA NASIL O PARTİDE"

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin gayri milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifasını veren Aslı Baykal'dan çok çarpıcı bir çıkış geldi.



Baykal şu ifadeleri kullandı;



Mesela, CHP parti yönetimi 80 yıldır açtığımız yaraları sarıyoruz deyip geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dilerken, CHP'li vekil Atatürk'e Dersim katliamcısı derken Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum.

Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2021 yılında 'Dersim Katliamı' vurgulu tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.