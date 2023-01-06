Aslı Baykal CHP'nin terör ve mafya iş birliğini deşifre etti: "Muhalefetin korku imparatorluğu yaratmaya dayanan yüzü açılıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas kurarak koltuğundan ettiği Deniz Baykal'ı geçtiğimiz günlerde riyakar bir biçimde evinde ziyaret etmişti.
ASLI BAYKAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Bu gelişmeye ilişkin tartışmalar sürerken CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
KİRLİ İŞ BİRLİĞİNE SERT TEPKİ
Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörün siyasi ayağı HDP ve firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemleri üzerinden yürüttüğü siyasete sert tepki gösterdi.