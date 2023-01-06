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    • Güncel
    • 06.01.2023 10:27
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    • 06.01.2023 10:27
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    Aslı Baykal CHP'nin terör ve mafya iş birliğini deşifre etti: "Muhalefetin korku imparatorluğu yaratmaya dayanan yüzü açılıyor"

    CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörün siyasi ayağı HDP ve firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemleri üzerinden yürüttüğü siyasete sert tepki gösterdi. Baykal, "Muhalefetin özgürlükçü değil korku imparatorluğu yaratmaya dayanan yüzü açılıyor." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun PKK bağlantılı danışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a verdiği röportajda Türk bayraklarını kaldırtmıştı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin terör ve mafya iş birliğini deşifre etti!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas kurarak koltuğundan ettiği Deniz Baykal'ı geçtiğimiz günlerde riyakar bir biçimde evinde ziyaret etmişti.


    ASLI BAYKAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
    Bu gelişmeye ilişkin tartışmalar sürerken CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.



    KİRLİ İŞ BİRLİĞİNE SERT TEPKİ
    Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörün siyasi ayağı HDP ve firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemleri üzerinden yürüttüğü siyasete sert tepki gösterdi.

        MAFYA İLE MAFYA YARDIMI İLE MÜCADELE EDECEK
        Twitter'dan açıklama yapan ve Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in iddiaları için "doğrudur" dediği haber içeriğini paylaşan Aslı Baykal, "Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız' dedi. Daha muhalefette iken mafyayı referans alarak siyaset yaptıklarına göre, mafya ile mafya yardımı ile savaşmayı planlıyor olmalı" ifadelerini kullandı.



        DEVLETİN KURUMLARINI TEHDİT
        CHP'nin terörün siyasi ayağı HDP ile benzer bir söylem üzerinden devletin kurumlarını tehdit ettiğini yazan Baykal, "CHP: TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Sabrımız sınırsız değildir. Gökkubbeyi başınıza yıkarız. HDP: HDP kolay lokma değildir. Yutmaya kalkarsanız boğazınızda kalır, boğulursunuz. Muhalefetin özgürlükçü değil korku imparatorluğu yaratmaya dayanan yüzü açılıyor." şeklinde konuştu.




        ELÇİ'NİN SKANDAL RÖPORTAJINDA REZALET PERDESİ KATMERLENİYOR: TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLAR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Rudaw'a verdiği röportajda CHP'nin projeleri arasında özerkliğin olduğunu dile getirmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken sözlerin ardından röportajda yaşanan rezaletin sadece bu sözlerle sınırlı kalmadığı gün yüzüne çıkmıştı. Röportajın yapıldığı ve CHP'nin basın açıklamalarının yapıldığı bölümde bulunan Türk bayraklarının kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

            TERÖR BAĞLANTILI İSİMLER PARTİDE
            Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 'Helalleşme' adı altında FETÖ'cülere iade-i itibar vaadinden bulunuyor, PKK iltisaklılar ve savunma sanayiine düşman isimleri parti çatısı altında tutuyor. Geride bıraktığımız günlerde PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi kendisine danışman olarak atıyan Kılıçdaroğlu skandalı "CHP'de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim" sözleriyle savunmuştu.

            Yaşanan skandallar silselesi CHP içerisinden kopuşları da beraberinde getirdi. Muharrem İnce, Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerden sonrası Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'nin gayrı milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifa etmişti.


            KILIÇDAROĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ
            ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tutan Baykal kızı, "Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz" diyerek tepkisini dile getirmişti.



            "KAPİTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili de yorum yapan Aslı Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" paylaşımında bulunmuştu.



            "ATATÜRKÇÜ OLDUĞUNU SÖYLEYENLER HALA NASIL O PARTİDE"
            Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin gayri milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifasını veren Aslı Baykal'dan çok çarpıcı bir çıkış geldi.

            Baykal şu ifadeleri kullandı;

            Mesela, CHP parti yönetimi 80 yıldır açtığımız yaraları sarıyoruz deyip geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dilerken, CHP'li vekil Atatürk'e Dersim katliamcısı derken Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum.

            Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2021 yılında 'Dersim Katliamı' vurgulu tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

                BAYKAL'I ZİYARET ETTİ
                Öte yandan geride bıraktığımız günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas kurarak koltuğundan ettiği Deniz Baykal'ı ziyaret etmiş, tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

                Görüşmeden yansıyan fotoğraflarda Deniz Baykal'ın yüzünün asık olması tüm dikkatleri üzerinde toplarken Baykal'a yakın isimlerden biri olan Yılmaz Ateş, "Sayın Baykal'ın yüzüne baktığımız zaman acı, ıstırap, hayal kırıklığı okuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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