Kemal Kılıçdaroğlu kaset kumpası kurduğu Deniz Baykal'ın evine adaylık için gitti!

2023 seçimleri yaklaştıkça CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için her türlü dolap için kapı kapı dolaşıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de iki ismin ani bir kararla görüşmelerine sebep olurken o masadan da sonuç çıkmamıştı.
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu.
Çok konuşulan görüntüyü Deniz Baykal'a yakın isimlerden biri olarak bilienen TBMM 22.Dönem Başkanvekili Yılmaz Ateş değerlendirdi. Yılmaz Ateş'in değerlendirmesinden satırbaşları şu şekilde ;