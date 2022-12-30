Kemal Kılıçdaroğlu kaset kumpası kurduğu Deniz Baykal'ın evine adaylık için gitti!





KAMERAYA BİLE BAKMIYOR

Sayın Baykal kameraya bile bakmıyor. Hangi yüzle buraya geldiniz der gibi ifade içinde. Çünkü Deniz Bey bundan önce kendi ülkesinin birliğini bütünlüğünü savunuyordu ve bu başına gelenlerde 1 Mart tezkeresinin bedelidir.



Bizim oradan uzaklaştırılmamızda, Türkiye'nin ruhsal birliğini, bütünlüğünü, milli değerlerini savunan ne kadar arkadaşımız varsa ve buna başkaldıran varsa hepsini tasfiye etti Kılıçdaroğlu. Hukuksuz bir şekilde, anti demokratik bir şekilde tasfiye etti.



FOTOĞRAFTA ACI VERİCİ BİR GÖRÜNTÜ VAR

Bu fotoğrafta çok acı verici ıstırap verici bir manzara var.Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği bu fotoğraftan belli. Kameraya bakmıyor, 'hangi yüzle buraya geldiniz' diyor. Milli değerleri savunan ne kadar arkadaşımız varsa Kılıçdaroğlu hukuksuz biçimde partiden uzaklaştırdı.

Baykal'ın görüntüsü ortada. Kılıçdaroğlu, bir şey almış gibi bir imaj çizmeye çalışıyor. Deniz Bey'in bu yönetime bu genel başkana destek vermesi söz konusu olamaz. Kendisini inkar etmiş olur. Bütün bu acılara rağmen kabul etmiş, bunların isteği üzerine de fotoğrafı vermiş gibi."