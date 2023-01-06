MİT'ten Haseke'de flaş operasyon! MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi

Miili İstihbarat Teşkilatı terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor.
MLKP'Lİ TERÖRİST ZEKİR GÜRBÜZ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Fotoğraf: Terörist Zeki Gürbüz
MİT, Bursa- Mudanya yolunda 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırı ile 16 Ağustos 2022'de sınır hattına roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı MLKP'nin sözde Suriye genel sorumlusu, 'Ahmet Şoreş' kod adlı Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi.
Suriye'de örgüte sızan saha ekiğlerinin takip ettiği Gürbüz, MİT tarafından Haseke'nin kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
GÜRBÜZ 2008'DE TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU OLDU
Zeki Gürbüz, MLKP'nin silahlı aparatı 'FESK sorumlusu' olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün sözde Türkiye sorumlusu oldu. İtalya'ya gitmek üzere 2012'de Türkiye'den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat'ta Yunanistan'da yakalanan Gürbüz, cezaevine konuldu.
YUNANİSTAN İADE ETMEDİ
Türkiye'nin taleplerine rağmen Yunanistan tarafından iade edilmeyen Gürbüz, Nisan 2013'te denetimli serbestlikle salıverildi. Gürbüz, 2013'te Yunanistan'dan Irak'a ardından Suriye'ye geçip, tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gürbüz, MLKP sözde askeri kanat sorumlusuyken, Suriye eski sorumlusu 'Baran Serhat' kod adlı Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün sözde Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi.
ürbüz, 2020'de kurulan 'MLKP Suriye Yürütme Komitesi'nde sözde sekreter ve askeri alan sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca örgütün para/finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi gerçekleştiriyordu.
BURSA'DAKİ SALDIRI
20 Nisan 22'de Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servis aracına yönelik alçak bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti.