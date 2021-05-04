CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" şeklindeki açıklaması kamuoyunda tartışılıyor.
SARIBAL, GÜRSU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BAŞKANLIĞI YAPMIŞ
SABAH'ta yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü suçlayan Orhan Sarıbal'ın, Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.
ÖZDAĞ: "ORHAN SARIBAL, ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİDE SEÇİLİP ATATÜRK'E İHANETİNİ UNUTMAYACAK"
Siyasiler; CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, "Dersim katliamı" açıklamasına tepki göstermişti.
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Atatürk, Bayar ve Çakmak'a hakaret eden bir CHP milletvekili. Orhan Sarıbal, Türk milleti de asla senin Atatürk'ün kurduğu partide seçilip Atatürk'e ihanetini unutmayacak."