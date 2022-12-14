Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni salvo! "Ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden..."

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Daha önce partisinin ciddi bir savrulma yaşadığını ve gayri milli bir pozisyona geldiğini belirterek partiden istifa eden Aslı Baykal son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yaptığı yürüyüşü eleştirmişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKANLIĞA YÜRÜDÜ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek yanına millet vekillerini toplayıp devletin 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia ederek, "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. " dedi.

Kılıçdaroğlu'nun algı oyununa giriştiği ise yandaşlarının itiraflarıyla açıkça ortadaydı. CHP yandaşı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya müdahil olduğuna ve gerekli desteği verdiğine dikkat çekmişti. Ağırel, "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" ifadelerini kullanmıştı.