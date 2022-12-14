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    • 14.12.2022 11:12
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    • 14.12.2022 11:23
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    Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni salvo! "Ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden..."

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığında ciddi bir savrulma yaşadığını ve gayri milli odaklarla iş tuttuğunu belirterek partiden istifa eden Aslı Baykal yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yaptığı yürüyüşü eleştiren Aslı Baykal Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yapılan, "Ciddiye almıyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. İşte o açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Baykal’dan yeni salvo

    Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

    Daha önce partisinin ciddi bir savrulma yaşadığını ve gayri milli bir pozisyona geldiğini belirterek partiden istifa eden Aslı Baykal son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yaptığı yürüyüşü eleştirmişti.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKANLIĞA YÜRÜDÜ!
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek yanına millet vekillerini toplayıp devletin 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia ederek, "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. " dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun algı oyununa giriştiği ise yandaşlarının itiraflarıyla açıkça ortadaydı. CHP yandaşı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya müdahil olduğuna ve gerekli desteği verdiğine dikkat çekmişti. Ağırel, "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" ifadelerini kullanmıştı.

    KILIÇDAROĞLU ASLI BAYKAL'IN DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ
    Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığına yürüyüşünün bir şok ve oy uğruna olduğuna dikkat çekerek Twitter üzerinden sert nesajlar verdi.

    "NE ÇOCUK UMRUNDA NE LAİKLİK"
    Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalı hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Temel Karamollaoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor. Ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy verecek… Bu kadar zillet yetmedi mi? AK Parti'de Özlem Zengin 'tarikatsa tarikat', Emine Erdoğan 'takipçisi olacağım' derken Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP'nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır." demişti.

    CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürüme şovu için sosyal medya hesabından "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya… Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel Bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" ifadelerini kullandı.

        TECAVÜZCÜ İLAN ETTİLER AMA...
        Öte yandan Baykal, CHP'li Yıldırım Kaya'nın Saadet Partisi'nin AGD'sini tecavüzcü ilan ettiğini açıkladı.

        Baykal Twitter hesabından "Ama birlikte hükümet kurup, Kılıçdaroğlu'nu Başkan yapacaklar" diye yazdı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN CİDDİYETSİZ YANIT
        Baykal'ın bu açıklamalarına Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ciddiyetsiz bir yanıt geldi.

        Gazetecilerle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, Aslı Baykal'ın sosyal medyadan Adalet Bakanlığı'na yürüyüş ve Temel Karamollaoğlu ile ilgili yaptığı açıklamalarına ilişkin bir soruya "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" ifadesini kullandı.

        ASLI BAYKAL YANIT VERDİ: CİDDİYETSİZ GENEL BAŞKAN
        Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'na yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

        Baykal, "Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir." ifadelerini kullandı.
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