Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni salvo! "Ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden..."

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.
Daha önce partisinin ciddi bir savrulma yaşadığını ve gayri milli bir pozisyona geldiğini belirterek partiden istifa eden Aslı Baykal son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yaptığı yürüyüşü eleştirmişti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKANLIĞA YÜRÜDÜ!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek yanına millet vekillerini toplayıp devletin 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia ederek, "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. " dedi.
Kılıçdaroğlu'nun algı oyununa giriştiği ise yandaşlarının itiraflarıyla açıkça ortadaydı. CHP yandaşı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya müdahil olduğuna ve gerekli desteği verdiğine dikkat çekmişti. Ağırel, "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU ASLI BAYKAL'IN DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığına yürüyüşünün bir şok ve oy uğruna olduğuna dikkat çekerek Twitter üzerinden sert nesajlar verdi.
"NE ÇOCUK UMRUNDA NE LAİKLİK"
Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalı hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Temel Karamollaoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor. Ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy verecek… Bu kadar zillet yetmedi mi? AK Parti'de Özlem Zengin 'tarikatsa tarikat', Emine Erdoğan 'takipçisi olacağım' derken Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP'nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır." demişti.
CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürüme şovu için sosyal medya hesabından "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya… Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel Bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" ifadelerini kullandı.