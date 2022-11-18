CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı derin savrulma Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilere sebep olurken parti içinde de kopuşları getirdi.
'Helalleşme' tiyatrosu adı altında, FETÖ'cülere verilen iade-i itibar sözü ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşma partideki Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi önmeli isimleri istifaya sürükledi.
Son olarak CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da istifa bayrağını çekti.
"BABAMA KOMPLO KURAN GAYRI MİLLİ ODAKLARLA HESAPLAŞACAĞIM"
Geçtiğimiz günlerde Türkiye siyasal haritasının artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmadığına dikkat çeken Aslı Baykal, "Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, Alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'yi sevip, devletine güvendiğini söyleyen Baykal "Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" diyen Baykal, babası Deniz Baykal'a komplu kuran gayri milli odaklarla da hesaplaşacağını açıkladı.
Baykal konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;
Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız.
Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım.
İstifası sonrası tüm dikkatleri üzerine toplayan Aslı Baykal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA SALVO
Türk milleti için özgürlüğü ve demokrasiyi istediğini belirten Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir göndermede bulundu.