CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz





"BABAMA KOMPLO KURAN GAYRI MİLLİ ODAKLARLA HESAPLAŞACAĞIM"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye siyasal haritasının artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmadığına dikkat çeken Aslı Baykal, "Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, Alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



Türkiye'yi sevip, devletine güvendiğini söyleyen Baykal "Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" diyen Baykal, babası Deniz Baykal'a komplu kuran gayri milli odaklarla da hesaplaşacağını açıkladı.



Baykal konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız.

Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım.