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    • Güncel
    • 18.11.2022 22:33
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    • 18.11.2022 23:21
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    CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz

    CHP'de eski genel başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın istifasının yankıları sürüyor. Aldığı karar sonrası takvim.com.tr'ye konuşan Baykal, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanmıştı. Bu süreçte tüm dikkatleri üzerine toplayan Aslı Baykal, ABD'de ve Londra'da icazet yoklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir göndermede bulundu. Baykal, "Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz" dedi. Öte yandan "Aslı Baykal AK Parti’ye geçer mi?” sorusu sorulmaya başlandı. A Haber'deki Memleket Meselesi programında konuşan AK Partili Hulusi Şentürk “Bizim kapımız herkese açık” dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Baykal’dan Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi! ABD ve Londra...

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı derin savrulma Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilere sebep olurken parti içinde de kopuşları getirdi.

    'Helalleşme' tiyatrosu adı altında, FETÖ'cülere verilen iade-i itibar sözü ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşma partideki Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi önmeli isimleri istifaya sürükledi.

    Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na salvo

    Son olarak CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da istifa bayrağını çekti.



    "BABAMA KOMPLO KURAN GAYRI MİLLİ ODAKLARLA HESAPLAŞACAĞIM"
    Geçtiğimiz günlerde Türkiye siyasal haritasının artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmadığına dikkat çeken Aslı Baykal, "Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, Alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

    Türkiye'yi sevip, devletine güvendiğini söyleyen Baykal "Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" diyen Baykal, babası Deniz Baykal'a komplu kuran gayri milli odaklarla da hesaplaşacağını açıkladı.

    Baykal konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

    Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız.

    Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım.

    İstifası sonrası tüm dikkatleri üzerine toplayan Aslı Baykal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA SALVO
    Türk milleti için özgürlüğü ve demokrasiyi istediğini belirten Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir göndermede bulundu.



        Deniz Baykal'ın kızı, "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil" dedi.



        "ASLI BAYKAL'A KAPIMIZ AÇIK"
        Bilindiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 emelleri doğrultusunda ABD'ye ve Londra'ya icazet seferleri düzenlemişti.

        Öte yandan CHP'den istifa edip babasına komplo kuran gayri milli odaklarla hesaplaşacağını söyleyen Aslı Baykal'ın bu açıklamaları, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında masaya yatırıldı.

        Aslı Baykal AK Partiye mi katılacak?



        Konuya dair konuşan AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk, "Bizim kapımız herkese açık" dedi.



        Şentürk, şunları ifade etti:

        "Şu anda CHP'nin tüm söylemleri tamamen gayri milli tabana oturmuş durumda. Elbette CHP'nin kendi seçmen tabanında rahatsız olan var. Türkiye'nin lehine olan hiçbir şeyi desteklemediler. Türkiye'nin meselelerinde bir tavır koyamadı. Hatta Türkiye'nin en büyük problemi ana muhalefet problemidir. Bizim muhalefetimiz milli olmaktan son derece uzaklaştı."

        "CHP BATI'YA HİZMET EDİYOR"
        "CHP şu anda tamamen batılı güçlerin Türkiye'de iktidarı değiştirme hevesinin bir aparatı olarak kullanılır hale geldi. Ve bunun için sadece veremeyecekleri hiçbir taviz yok."

        "ASLI BAYKAL'A KAPIMIZ AÇIK"
        Sunucu Merve Türkay'ın "Bu iddialar dolaşıyor birkaç gündür. Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılacak? sizce..." sorusuna AK Partili Vekil Hulusi Şentürk, "Bizim kapımız herkese açık. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı'nı açıklarken de bunu hep beraber yapalım çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi.



            "AK Parti'nin bir siyasi görüşü ve uygulaması vardır." diyen Şentürk, "Ama sonuçta kim Türkiye menfaatine bir adım atacaksa bizim kapımız AK Parti olarak açıktır. AK Parti'nin varlık sebebi bu. AK Parti milletin hakimiyeti ve daha güzel yarınlara ulaşabilmesi için kurulmuş bir partidir. Biz herhangi bir ideolojinin hayata geçirilmesi için kurulmuş bir parti değiliz. Biz baştan beri söyledik 'milletin sesi olacağız' diye. Bu çizgimizi sürdürüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar 20 yıldır girdiğimiz 15 seçimde referandum dahil millet bize destek verdi. Çünkü nereye gidildiğini, ne yapılmak istendiğini Türk milleti çok iyi görüyor." şeklinde konuştu.
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