Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya 'döviz' mühleti: "İki partiden telefon geldi, 2023'ün ilk haftası açıklarım"

Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, gündemde yer alan konulara ilişkin Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
MİKTAR 300 BİN DOLAR, MASADAKİ İKİ PARTİDEN PANİK TELEFONU
Türkiye'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden 128 milyar dolar propagandasının işlendiği süreçte 6'lı masadan bir genel başkanın 300 bin dolar tutarında döviz alımı yaptığını söyleyen Sevigen, bu açıklaması sonrası masadan panik telefonları geldiğini, iki genel başkan yardımcısının kendisini aradığını ifade etti.
7-8 milyar TL'lik dolar getirisi olan söz konusu paranın yasallığının sorgulanır olduğuna dikkat çeken Mehmet Sevigen, "Milletvekillerinin mal varlıklarını bildirme yükümlülüğü var Meclis Başkanlığı'na... Bu para yasal bir para olsa giderler bankaya bozdururlar, kimseye de muhtaç olmazlar. Hırsızlık, uğursuzluk demiyorum ama etik değil" dedi.
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in sorularını yanıtlayan eski CHP Genel Sekreteri konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;
Bu para bir yerden geldi. 128 milyar algısını yayan 6 genel başkandan biri bir arkadaşını arıyor, çanta dolusu Türk Lirası elinde. Koruma müdürünü gönderiyor. 'Git bana şu arkadaştan dolar al' diyor. O arkadaş da iş adamı ve eski milletvekili...
MÜHLET VERDİ: "ÇIKIP SÖYLESİN"
Bizim bildiğimiz bu ama bilmediğimiz neler var... Araştırmak lazım. Kendisinin de çıkıp söylemesi lazım. Çıkıp söylesin, söylemezse 2023'ün ilk haftası açıklarım.
"BUNLARI SÖYLEMEYE KİMSE CESARET EDEMİYOR"
Çünkü ben Meral Hanım'ın İçişleri Bakanlığı döneminde neler yaptığını biliyorum. Beyaz Toroslar'ı, iş adamlarının Sakarya'daki cesetleri, askeriyenin içine konulan kulaklıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün nasıl FETÖ'ye teslim edilmesini biliyorum ben. Bunları söylemeye kimse cesaret etmiyor.
İYİ PARTİLİ 'ESKİ ÜLKÜCÜ'DEN TEHDİT İÇERİKLİ TELEFON: "İKTİDAR OLACAĞIZ, ZOR DURUMDA KALIRSIN"
Mehmet Sevigen, İYİ Parti kanadından olan ve 'eski ülkücülerden' diyerek tanımladığı bir kişiyle kendisi arasında geçen tehdit içerikli telefon görüşmesini de ilk kez takvim.com.tr'ye açıkladı.
Söz konusu şahsın Meral Akşener'in yanında bir isim olduğuna dikkat çeken Sevigen şöyle konuştu;
Geçen gün eski ülkücülerden biri arıyor. Benim de tanıdığım bir isim. Meral Akşener'in yanında...
"Ya diyor kardeş beni hatırladın mı?" ben de cevaben "Hatırladım kardeşşş" dedim.
Biz Meral Hanım'la siyaset yapıyoruz bilginiz olsun. Biz seni severiz. İktidar olacağız, Cumhurbaşkanı olacağız sonra zor durumda kalırsın, başın derde girer. Tehdit ediyor açık açık...