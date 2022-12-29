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    • 29.12.2022 06:57
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    • 29.12.2022 07:09
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    Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya 'döviz' mühleti: "İki partiden telefon geldi, 2023'ün ilk haftası açıklarım"

    128 milyar dolar propagandasının işlendiği süreçte 6'lı masadan hangi genel başkan yüklü miktarda döviz alımı yaptı? HDP'liler DEVA'dan mı seçime girecek? Bu sorular son günlerde Türkiye'nin gündeminde. İddiaların sahibi eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, takvim.com.tr'ye konuştu. Gelişme üzerine masadan kendisine panik telefonu geldiğini aktaran Sevigen, "Söylemezlerse 2023'ün ilk haftası açıklarım" dedi. Babacan'ın Doğu ve Güneydoğu'da belirli gruplarla görüşme yaptığına dikkat çeken Mehmet Sevigen, "Eğer HDP kapatılırsa DEVA'dan seçime girecekler, planlamışlar" şeklinde konuştu. İYİ Parti kanadından kendisine gelen tehdit içerikli telefonu da anlattı.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mehmet Sevigen’den 6’lı masaya ’döviz’ mühleti

    Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, gündemde yer alan konulara ilişkin Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

    MİKTAR 300 BİN DOLAR, MASADAKİ İKİ PARTİDEN PANİK TELEFONU
    Türkiye'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden 128 milyar dolar propagandasının işlendiği süreçte 6'lı masadan bir genel başkanın 300 bin dolar tutarında döviz alımı yaptığını söyleyen Sevigen, bu açıklaması sonrası masadan panik telefonları geldiğini, iki genel başkan yardımcısının kendisini aradığını ifade etti.

    7-8 milyar TL'lik dolar getirisi olan söz konusu paranın yasallığının sorgulanır olduğuna dikkat çeken Mehmet Sevigen, "Milletvekillerinin mal varlıklarını bildirme yükümlülüğü var Meclis Başkanlığı'na... Bu para yasal bir para olsa giderler bankaya bozdururlar, kimseye de muhtaç olmazlar. Hırsızlık, uğursuzluk demiyorum ama etik değil" dedi.



    Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in sorularını yanıtlayan eski CHP Genel Sekreteri konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

    Bu para bir yerden geldi. 128 milyar algısını yayan 6 genel başkandan biri bir arkadaşını arıyor, çanta dolusu Türk Lirası elinde. Koruma müdürünü gönderiyor. 'Git bana şu arkadaştan dolar al' diyor. O arkadaş da iş adamı ve eski milletvekili...

    MÜHLET VERDİ: "ÇIKIP SÖYLESİN"
    Bizim bildiğimiz bu ama bilmediğimiz neler var... Araştırmak lazım. Kendisinin de çıkıp söylemesi lazım. Çıkıp söylesin, söylemezse 2023'ün ilk haftası açıklarım.

    "BUNLARI SÖYLEMEYE KİMSE CESARET EDEMİYOR"
    Çünkü ben Meral Hanım'ın İçişleri Bakanlığı döneminde neler yaptığını biliyorum. Beyaz Toroslar'ı, iş adamlarının Sakarya'daki cesetleri, askeriyenin içine konulan kulaklıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün nasıl FETÖ'ye teslim edilmesini biliyorum ben. Bunları söylemeye kimse cesaret etmiyor.




    İYİ PARTİLİ 'ESKİ ÜLKÜCÜ'DEN TEHDİT İÇERİKLİ TELEFON: "İKTİDAR OLACAĞIZ, ZOR DURUMDA KALIRSIN"
    Mehmet Sevigen, İYİ Parti kanadından olan ve 'eski ülkücülerden' diyerek tanımladığı bir kişiyle kendisi arasında geçen tehdit içerikli telefon görüşmesini de ilk kez takvim.com.tr'ye açıkladı.

    Söz konusu şahsın Meral Akşener'in yanında bir isim olduğuna dikkat çeken Sevigen şöyle konuştu;

    Geçen gün eski ülkücülerden biri arıyor. Benim de tanıdığım bir isim. Meral Akşener'in yanında...

    "Ya diyor kardeş beni hatırladın mı?" ben de cevaben "Hatırladım kardeşşş" dedim.

    Biz Meral Hanım'la siyaset yapıyoruz bilginiz olsun. Biz seni severiz. İktidar olacağız, Cumhurbaşkanı olacağız sonra zor durumda kalırsın, başın derde girer. Tehdit ediyor açık açık...



        "ALİ BABACAN MEYDAN OKUYOR"
        Mehmet Sevigen, masanın henüz seçim tartısına girmemiş küçük ortağı Ali Babacan'ın ise bir meydan okuma içerisinde olduğunu söyledi.

        Babacan'ın Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane mitinginde kürsüden Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam çaktığına dikkat çeken Sevigen, çok çarpıcı bir detayı da paylaştı..

        Buna göre;

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birtakım hazırlıklar içerisinde. Belirli gruplarla toplantılar yapıldı, bu toplantılar sonucunda planlamalar da hazırlandı.

        GÖRÜŞÜLDÜ, PLAN YAPILDI: "HDP KAPATILIRSA DEVA'DAN SEÇİME GİRECEKLER"
        Mehmet Sevigen, Ali Babacan'ın 'Ben tek başıma gireceğim seçimlere' vurgulu sözlerini hatırlatarak "Ali Babacan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde belirli gruplarla toplantı yaptı. Eğer HDP kapatılırsa Ali Babacan'ın partisinden girecekler, planlamışlar" açıklamasını yaptı.




        Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın masadaki varlığından rahatsız olduğunun altını çiziyor Sevigen...

        "Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nun gelmesini Meral Hanım istemedi. Çok müdahale etti ama mecbur kaldı"



        "BU MASAYI DAĞITAN EN BAŞTA MERAL AKŞENER OLACAK"
        Editörümüz Ahmet Zeren, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ikilisinin Ahlatlıbel'de gerçekleştirdiği ikili zirve sonrası "Masanın akıbeti ne olur? Fiilen bir dağılma söz konusu mu?" sorularını Mehmet Sevigen'e yöneltti.

        Sevigen, masanın öznesinin 'Tayyip Erdoğan düşmanlığı' olduğuna dikkat çekti. "6'lı masanın paylaşımda dağılır" diyen Eski CHP Genel Sekreteri, "Bu masaya dağıtan en başta Meral Akşener olacak" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya 'döviz' mühleti: "İki partiden telefon geldi, 2023'ün ilk haftası açıklarım"
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