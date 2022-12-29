Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya 'döviz' mühleti: "İki partiden telefon geldi, 2023'ün ilk haftası açıklarım"

Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, gündemde yer alan konulara ilişkin Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

MİKTAR 300 BİN DOLAR, MASADAKİ İKİ PARTİDEN PANİK TELEFONU

Türkiye'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden 128 milyar dolar propagandasının işlendiği süreçte 6'lı masadan bir genel başkanın 300 bin dolar tutarında döviz alımı yaptığını söyleyen Sevigen, bu açıklaması sonrası masadan panik telefonları geldiğini, iki genel başkan yardımcısının kendisini aradığını ifade etti.

7-8 milyar TL'lik dolar getirisi olan söz konusu paranın yasallığının sorgulanır olduğuna dikkat çeken Mehmet Sevigen, "Milletvekillerinin mal varlıklarını bildirme yükümlülüğü var Meclis Başkanlığı'na... Bu para yasal bir para olsa giderler bankaya bozdururlar, kimseye de muhtaç olmazlar. Hırsızlık, uğursuzluk demiyorum ama etik değil" dedi.