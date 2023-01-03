Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma açıklaması: Süpersonik varyantı geliyor

"Kızılelma'da gelinen son aşamayı değerlendiren Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "Süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant… Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak." açıklamasında bulundu.

KIZILELMA PABUÇLARINI DAMA ATACAK

Katıldığı televizyon programında yeni nesil savaş teknolojilerine ilişkin konuşan Bayraktar'ın açıklamalarından önemli bölümler:

İlk uçuşunu gerçekleştirmiş bir uçakla birçok ülkede kullanıma sunulmuş bir uçağı kıyaslamak çok doğru olmayabilir ama Kızılelma tamamen kullanıma hazır hale geldiğinde, bazı konularda üstünlük sağlayabilir. Bir kere karşınızda insansız, dışarıdan yönetilen bir uçak var.