Adaylık senaryoları tam gaz! İYİ Parti üfledi CHP yandaşı Şaban Sevinç duyurdu: Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçerse Babacan'ı önerecek

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masada hala bir isim telaffuz edilmiş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri oln Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.
Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.
BOMBA İDDİA
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP yandaşı bir tutum sergileyen gazeteci Şaban Sevinç'ten ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.
Geride bıraktığımız günlerde CHP'li bir isimle görüşme yaptığını dile getiren Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok istediğini adaylığın yanı sıra muhalefet olarak seçimi kazanmayı arzuladığını söyledi.
"Kılıçdaroğlu'nun 'illa kazanacağız' diye olaya yaklaştığını aktaran Sevinç, CHP liderinin kazanmasında risk görmesi durumunda aday olma ısrarından vazgeçeceği ve başka bir ismi masaya sürebileceğinin konuşulduğunu söyledi.