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    • 03.01.2023 01:30
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    • 03.01.2023 01:55
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    Adaylık senaryoları tam gaz! İYİ Parti üfledi CHP yandaşı Şaban Sevinç duyurdu: Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçerse Babacan'ı önerecek

    Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ahlatlıbel'deki 'kriz' masasından uzlaşı çıkmamış, 'çoklu aday' tartışmaları başlamıştı. Yaşanan bu süreç tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç bomba bir iddia ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok istediğini, risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçeceğini öne süren Sevinç, "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" şeklinde konuştu. Bu açıklama sonrası akıllara 'HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği' iddiaları geldi. "Babacan'ın HDP'ye yakınlaşması adaylık nedeniyle mi?" sorusu soruldu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçerse o ismi önerecek

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masada hala bir isim telaffuz edilmiş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.

    Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.

    Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri oln Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.

    Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.



    BOMBA İDDİA
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP yandaşı bir tutum sergileyen gazeteci Şaban Sevinç'ten ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

    Geride bıraktığımız günlerde CHP'li bir isimle görüşme yaptığını dile getiren Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok istediğini adaylığın yanı sıra muhalefet olarak seçimi kazanmayı arzuladığını söyledi.

    "Kılıçdaroğlu'nun 'illa kazanacağız' diye olaya yaklaştığını aktaran Sevinç, CHP liderinin kazanmasında risk görmesi durumunda aday olma ısrarından vazgeçeceği ve başka bir ismi masaya sürebileceğinin konuşulduğunu söyledi.



        KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATARSA BABACAN'I ADAY GÖSTERECEK
        Öte yandan Şaban Sevinç, İYİ Partili bir isimle yaptığı bomba görüşmeyi şu cümlelerle anlattı;

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri adım atması durumunda Ali Babacan'ın ismini önereceğini CHP'li söylemedi ama bir İYİ Partili söyledi.


        BABACAN HDP YAKINLAŞMASI ADAYLIK NEDENİYLE Mİ?
        Öte yandan HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddia edilmişti. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen, sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle takvim.com.tr'de duyurmuştu.

        Süreci dikkatle ele aldığımızda Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi.

        Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan bugün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

        Geride bıraktığımız günlerde HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.

        DEVA Partisi Genel Başkanı şimdi de vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

        Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.



            TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
            Babacan, Saraçhane'de düzenlenen mitingde de terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermiş ve 'özgürlük' istemişti.
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            Babacan’dan İP’i koparacak 66. madde adımı!
            Haberler Güncel Adaylık senaryoları tam gaz! İYİ Parti üfledi CHP yandaşı Şaban Sevinç duyurdu: Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçerse Babacan'ı önerecek
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