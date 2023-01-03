Habertürk yayınında skandal! Fatih Altaylı, Eda Taşpınar'ın camideki provokatif paylaşımına sahip çıktı, Diyanet'i hedef aldı





Altaylı, skandal açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün sıcak tartışma var. Bir tane Türkiye'de, Instagram'da mı diyeyim... Hayatıyla 10-15 senedir gündeme gelmiş bir kadın var. Bir otelin mescidinde fotoğraf çektiriyor soruşturma açılıyor, otel müşterilerine yönelik bir mescit. Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet İşleri Başkanlığı buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor."