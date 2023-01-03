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    • Güncel
    • 03.01.2023 23:19
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    • 03.01.2023 23:19
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    Habertürk yayınında skandal! Fatih Altaylı, Eda Taşpınar'ın camideki provokatif paylaşımına sahip çıktı, Diyanet'i hedef aldı

    Tasarımcı Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde çekildiği provokatif paylaşım büyük tepkilere neden olmuştu. Habertürk'ün kronik tetikçisi Fatih Altaylı ise canlı yayında bu skandala arka çıkarak Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı. Camiden mescit olarak bahseden Altaylı, "Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

    Habertürk canlı yayınında skandal

    Tasarımcı Eda Taşpınar, sosyal medya hesabı üzerinden camide çektirdiği skandal bir fotoğrafını paylaştı. Bir otelin içerisinde yere alan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde çekildiği belirlenen pozlar sosyal medyada da büyük tepkilere yol açtı.



    TEPKİLER GELDİ, FOTOĞRAFI APAR TOPAR SİLDİ
    Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi. Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.



    HABERTÜRK TV'DE SKANDAL SÖZLER: FATİH ALTAYLI DİYANET'İ HEDEF ALDI
    Habertürk TV canlı yayınında, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ı konuk eden Fatih Altaylı, Taşpınar'ın provokasyonu üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.



        Camiden mescit olarak bahseden Altaylı, "Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığını 'soruşturmaların üzerini kapatmakla' itham etti.



        Altaylı, skandal açıklamasında şunları söyledi:
        "Bugün sıcak tartışma var. Bir tane Türkiye'de, Instagram'da mı diyeyim... Hayatıyla 10-15 senedir gündeme gelmiş bir kadın var. Bir otelin mescidinde fotoğraf çektiriyor soruşturma açılıyor, otel müşterilerine yönelik bir mescit. Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet İşleri Başkanlığı buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor."



        BABACAN: DİYANET ENSTRÜMAN HALİNE GELDİ
        Babacan da Altaylı'nın sözlerine, "Diyanet İşleri Başkanlığı enstrüman haline geldi" diyerek destek verdi.

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        Haberler Güncel Habertürk yayınında skandal! Fatih Altaylı, Eda Taşpınar'ın camideki provokatif paylaşımına sahip çıktı, Diyanet'i hedef aldı
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