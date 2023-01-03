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    • 03.01.2023 18:25
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    6'lı cephesinde çatışmalar hararetlendi! İYİ Parti '66. madde' kartını açan DEVA'yı yok saydı CHP'yi bombaladı

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masadaki kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Hakkında 'Doğu'da pazarlık yaptı. HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek' iddiaları çıkan Ali Babacan, vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini söyledi. Bu durumu 'MEYDAN OKUMA' manşetiyle haberleştiren takvim.com.tr, İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceğini sormuştu. Ve beklenen tepki geldi... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 66. madde kartını açan DEVA Partisini yok saydı, CHP'ye resti çekti. Zorlu, 'Tek ortak yanımız masada olmamız" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti DEVA’yı yok saydı CHP’ye resti çekti

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada sular durulmuyor.

    İYİ Partili Kürşad Zorlu, '66. madde' kartını açan DEVA'yı yok saydı CHP'yi bombaladı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.

    Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.

    Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri oln Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.

    Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.


    Bir yandan da masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nden ses getirecek adımlar ve açıklamalar geliyor.

    "HDP'NİN DEVA'SI OLACAK"
    HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceğine yönelik iddia son günlerde kulislerde konuşulanlar arasında. Takvim.com.tr iddia makamı Mehmet Sevigen'e ulaşmış, Sevigen sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle duyurmuştu.

        Tüm bu gelişmelerin ışığında Ali Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi.

        Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan bugün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

        Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        66. MADDE NE DİYOR?
        Peki, Ali Babacan'ın 'değiştirilsin' dediği 66. madde ne diyor?

        İşte mevzu bahis olan o madde;

        "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür."

        Takvim.com.tr Babacan'ın bu adımlarıyla yürüttüğü sürecin detaylarını "MEYDAN OKUMA" manşetiyle okurlarına duyurmuş, İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceğini sormuştu.



        DEVA'YI YOK SAYDI CHP'YE RESTİ ÇEKTİ
        İYİ Parti kanadından beklenen tepki geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, DEVA Partisi'ni yok sayıp CHP'ye rest çekti.

        DEVA Partisi ile tek ortak yanlarının masada bulunmaları olduğuna dikkat çeken Zorlu, "İYİ Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği Cumhuriyet değerleri, anayasanın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konuda bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.


        Bilindiği üzere CHP'den de skaldan bir bölücük itirafı gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun PKK bağlantılı başdanışmanı Nuşirevan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu söylemişti.

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Anayasanın ilk 4 maddesi" vurgusu yaparak CHP'ye de göndermede bulunması dikkatlerden kaçmadı.


            Bu noktada bir detay tüm dikkatleri üzerine topladı. Geride bıraktığımız günlerde takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın masadaki varlığından rahatsız olduğunu söylemişti.

            Sevigen'in bu açıklamasına ek olarak Meral Akşener de masadaki ortakları Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin henüz seçim tartısına girmediklerini belirterek 'oyunuz kadar konuşun' mesajı vermişti.

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            Haberler Güncel 6'lı cephesinde çatışmalar hararetlendi! İYİ Parti '66. madde' kartını açan DEVA'yı yok saydı CHP'yi bombaladı
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