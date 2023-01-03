6'lı cephesinde çatışmalar hararetlendi! İYİ Parti '66. madde' kartını açan DEVA'yı yok saydı CHP'yi bombaladı

Tüm bu gelişmelerin ışığında Ali Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi.



Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan bugün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

66. MADDE NE DİYOR?

Peki, Ali Babacan'ın 'değiştirilsin' dediği 66. madde ne diyor?



İşte mevzu bahis olan o madde;



"Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür."



Takvim.com.tr Babacan'ın bu adımlarıyla yürüttüğü sürecin detaylarını "MEYDAN OKUMA" manşetiyle okurlarına duyurmuş, İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceğini sormuştu.