6'lı cephesinde çatışmalar hararetlendi! İYİ Parti '66. madde' kartını açan DEVA'yı yok saydı CHP'yi bombaladı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada sular durulmuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri oln Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.
Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.
Bir yandan da masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nden ses getirecek adımlar ve açıklamalar geliyor.
"HDP'NİN DEVA'SI OLACAK"
HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceğine yönelik iddia son günlerde kulislerde konuşulanlar arasında. Takvim.com.tr iddia makamı Mehmet Sevigen'e ulaşmış, Sevigen sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle duyurmuştu.