Her iki metro hattı da diğer raylı sistemlere entegre olacak. Birçok duraktan diğer ilçelere ulaşım süresi düşecek.

Metroların tamamlanmasının ardından Gayrettepe-Halkalı arasında ulaşım ise 57 dakikaya inecek.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU PAYLAŞTI: TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU: 120 KM/S

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projelere ilişkin bir video paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Beşiktaş'tan İstanbul Havalimanı'na ve Küçükçekmece Marmaray'a kadar uzanan devasa bir metro hattı

Toplam uzunluk 69 km

6 ilçeyi ve İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlıyor.

Türkiye'nin en hızlı metrosu: 120 km/s"

METROLARIN BEYNİ OLACAK TESİS

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın depo sahasının hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada önemli bilgiler verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, proje kapsamında 124 bin metrekarelik ve 176 araç kapasiteli depo sahası ve atölye binasının tasarım ve imalat işini tamamladıklarını, depo sahası imalatlarını bitirdiklerini söyledi.