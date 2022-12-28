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    • 28.12.2022 11:11
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    • 28.12.2022 11:15
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    Bakan Adil Karaismailoğlu detayları paylaştı! İstanbul'a devasa metro hattı: Beşiktaş'tan İstanbul Havalimanı'na ve Küçükçekmece Marmaray'a kadar...

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yarım bıraktığı ya da tamamlayamadığı metro hatlarına karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın İstanbul'a kazandırdığı hatlarda son aşamaya gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatlarına ilişkin açıklama yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’a devasa metro hattı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'a devasa metro hattı kavuşturmak için kolları sıvadı.

    İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezini birbirine bağlayacak iki ayrı metro hattı tamamlandığında havalimanına kısa sürede ulaşım imkanı sağlanacak.

    TOPLAM UZUNLUK 69 KİLOMETRE
    Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen ve toplam uzunluğu 37,5 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile 31,5 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatlarında çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak devam ediyor.

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabının kısa sürede açılması beklenirken, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunda ise genel ilerleme yüzde 87'ye ulaştı.

    İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezi arasında hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak iki metro hattı, tamamlandığında hem yerli vatandaşlara hem de turistlere kısa sürede havalimanına ulaşma imkanı sunacak.

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı tamamlandığında iki durak arasında 28,5 dakikada ulaşım imkanı sağlanacak. İstanbul Havalimanı'na Kağıthane istasyonundan 24 dakikada, Hasdal'dan 20,5 dakikada, Kemerburgaz'dan 16 dakikada, Göktürk'ten 13 dakikada, İhsaniye'den 7 dakikada ulaşılabilecek.

    HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI 26,5 DAKİKAYA İNECEK
    Hizmete alındığında 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuk 26,5 dakikaya inecek.

    Havalimanına Halkalı Stadı durağından 23,5 dakikada, Olimpiyat'tan 21,5 dakikada, Kayaşehir'den 18 dakikada, Fenertepe'den 15 dakikada, Arnavutköy-2'den 9,5 dakikada, Arnavutköy-1'den 7 dakikada ulaşım imkanına sahip olunacak.

        Her iki metro hattı da diğer raylı sistemlere entegre olacak. Birçok duraktan diğer ilçelere ulaşım süresi düşecek.

        Metroların tamamlanmasının ardından Gayrettepe-Halkalı arasında ulaşım ise 57 dakikaya inecek.

        BAKAN KARAİSMAİLOĞLU PAYLAŞTI: TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU: 120 KM/S
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projelere ilişkin bir video paylaştı.

        Bakan Karaismailoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

        "Beşiktaş'tan İstanbul Havalimanı'na ve Küçükçekmece Marmaray'a kadar uzanan devasa bir metro hattı

        Toplam uzunluk 69 km

        6 ilçeyi ve İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlıyor.

        Türkiye'nin en hızlı metrosu: 120 km/s"

        METROLARIN BEYNİ OLACAK TESİS
        Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın depo sahasının hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada önemli bilgiler verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, proje kapsamında 124 bin metrekarelik ve 176 araç kapasiteli depo sahası ve atölye binasının tasarım ve imalat işini tamamladıklarını, depo sahası imalatlarını bitirdiklerini söyledi.

        Depo sahasının özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Test ve devreye alma süreçlerini sürdürdüğümüz, önümüzdeki günlerde açılışını yapmaya hazırlandığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi ile hattın devamı niteliğinde olan İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin 1. etabı olan İstanbul Havalimanı Depo Sahası arasındaki 9 bin 200 metrelik proje kesimi de devreye alınarak işletmeye sunulacak. Araç yıkama, tamir, bakım, yedek parça üniteleri, personel eğitim mahalleri, tren parklanma alanları bulunan tesiste aynı anda 12 tren setine bakım ve onarım yapılabilecek.

        Depo sahasıyla birlikte işletmeyi yürütecek personelin kullanacağı ofisler, toplantı salonları, teknik odalar ve diğer yardımcı tesisler ile İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi kente kazandırdık. Sinyalizasyon sisteminin kurulumunu da burada yaparak İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak."

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