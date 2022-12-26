Son dakika haberleri... İETT otobüsü yine kazaya karıştı! 2 katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı
İstanbullu son zamanlarda hemen hemen her gün İETT kazası haberleri ile karşılaşıyor. Kaza haberlerinin sonuncusu Avcılar'dan geldi. İki katlı İETT otobüsünün çarptığı motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Polis, kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.
26.12.2022 09:16 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:37
Esenyurt-Taksim seferini yapan 34 HO 3966 plakalı İETT otobüsü, trafik lambalarına yaklaşırken iki ayrı motosiklette bulunan gençler kafeye gitmek üzere soldaki kavşağa yaklaştı.