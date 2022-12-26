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Haberler Güncel Son dakika haberleri... İETT otobüsü yine kazaya karıştı! 2 katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Son dakika haberleri... İETT otobüsü yine kazaya karıştı! 2 katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı

İstanbullu son zamanlarda hemen hemen her gün İETT kazası haberleri ile karşılaşıyor. Kaza haberlerinin sonuncusu Avcılar'dan geldi. İki katlı İETT otobüsünün çarptığı motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Polis, kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.

26.12.2022 09:16 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:37
Son dakika haberleri... İETT otobüsü yine kazaya karıştı! 2 katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi.

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Son dakika haberleri... İETT otobüsü yine kazaya karıştı! 2 katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Esenyurt-Taksim seferini yapan 34 HO 3966 plakalı İETT otobüsü, trafik lambalarına yaklaşırken iki ayrı motosiklette bulunan gençler kafeye gitmek üzere soldaki kavşağa yaklaştı.

AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜ MOTOSİKLETE ÇARPTI | VİDEO

Son dakika haberleri... İETT otobüsü yine kazaya karıştı! 2 katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Otobüs şoförü motosikletli gençleri görünce yavaşlamak istedi ancak, iki motosikletten birine çarptı.

Son dakika haberleri... İETT otobüsü yine kazaya karıştı! 2 katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Motosikletteki gençlerden Alican Salman otobüsün ön camına çarparak savrulurken, arkadaşı Hazar Tahtacıoğlu, dönüş için bekleyen 34 M 5597 plakalı minibüsün önüne düştü.

Son dakika haberleri... İETT otobüsü yine kazaya karıştı! 2 katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Yaralı Salman ve Tahtacıoğu, ihbar üzerine gelen 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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