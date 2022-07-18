İBB’nin ’engelleniyor’ yalanı rakamlarla patladı! Nerede bu kadar para?

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları halka himzetteki başarısızılıklarını 'engelleniyoruz' yalanıyla perdelemeye çalışıyor.

'Engelleniyoruz' algısını oynayanların başında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor.

RAKAMLAR EKREM İMAMOĞLU'NU YALANLIYOR

Ancak rakamlar yandaşlarına çektiği ihale kıyakları, PR çalışmaları için akıtılan paralar ve İstanbullu felaketi yaşarken yaptığı tatillerle sık sık gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nu yalanlıyor.

İBB'NİN PARALARI NEREDE?

İBB'nin bütçesi mevcut durumda 10 bakanlıktan daha fazla. 2019 yılında beri İBB tarafından toplam olarak 122,2 milyar bir bütçe kullanılmış.Peki İBB'nin 122 milyarı nerede?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem rakamlarla gerçeği açığa çıkardı.

Erdem A Haber'de şu açıklamaları yaptı;

"Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne merkezi hükümetten istenenden daha fazla para gönderilmiş durumda. Yani istenilenden daha fazla para gönderilmiş. Oluşturulan bütçe gönderilen paradan fazla. Bunun üstüne bir de borç alınmış ve İstanbul borç batağına saplanmış durumda.

Seçimlerden sonrasına baktım. 2019 yılında 23,8 Milyar TL bütçe var ve bu sürekli olarak artmış durumda. 2022 yılında bütçe 43,65 Milyar TL'ye çıkmış durumda neredeyse 2 katına çıkmış durumda. Bu bütçeler belediye meclislerinde belirleniyor ve onaylanıyor.

İstanbul'un tabi giderleri ve gelirleri var. Bunun yanında iştirakleri var. Yani kazançları şirketleri var. Bir sürü şirket bu da gelir sağlıyor. İştiraklerin bütçesi 2022 yılında 104,5 milyar TL civarında. Bunun yanında merkezi bütçeden de İstanbul'a para aktarılıyor. Bunun yanında bir de İstanbul borçlanıyor.

2019'DAN BU YANA 122,2 MİLYAR KAYNAK AKTARILDI

2019 yılında beri toplam olarak bakıldığı zaman 122,2 milyar bir bütçe kullanılmış. İstanbullu bu para nerede diye soruyor? Ortada bir hizmet yok. Önceki dönemin metrobüsü aynı devam ediyor ama otobüsler sürekli bozluyor ve yanıyor. Otobüsler yollarda kalıyor insanlar ittiriyor.

KONSERLER YANDAŞLARA AKTARILAN PARALAR...

Metro çalışmalarına bakıyorsun merkezi hükümet İstanbul'da metro çalışmaları devam ediyor. Denizler sahiller pislik içinde lağımlar akıyor. Eller tutulur bir hizmet yok ortada. İşte birkaç konser var ve arkadaşlara aktarılan paralar var. Sokağa çıktığı zaman bunu bütün İstanbullu bunu söylüyor."

İSTANBUL'DA KULLANILAN BÜTÇE

İBB'nin yıllara göre kullandığı bütçe şu şekilde;

- 2019: 23,8 MİLYAR TL

- 2020: 25,8 MİLYAR TL

- 2021: 28,9 MİLYAR TL

- 2022: 43,65 MİLYAR TL (ÖNGÖRÜLEN)

- TOPLAM: 122,2 MİLYAR TL

İŞTİRAKLERLE BİRLİKTE BÜTÇE

- 2021: 75,5 MİLYAR TL

- 2022: 104,5 MİLYAR TL

GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI ÜZERİNDEN AYRILAN ASLAN PAYI DA CHP'Lİ BELEDİYELERİN

Öte yandan mahalli idarelere genel bütçeden ayrılan paylarda her yıl artış yaşanırken, senenin ilk 6 aylık döneminde büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılan pay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artarak 54,9 milyar liraya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca, büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6'sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30'u büyükşehir belediye payı olarak ayrılıyor.