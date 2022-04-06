Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2022 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2022 11:42
    ABONE OL

    İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı

    Son dakika haberine göre, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya yükseldi. Taksilerde kısa mesafe 28 TL olurken, okul servislerinde 0-1 KM arası aylık 554 TL oldu. Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da ulaşıma zam!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.


    YÜZDE 40 ZAM
    Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

    Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.

    İŞTE YENİ TARİFE
    Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

        9 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
        Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

        İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ
        Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
        Tam abonman 602 TL

        Öğrenci abonman 109 TL
        İlk aktarma 5.48 TL
        Taksi açılış ücreti 9.8 TL

        Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
        Minibüs indi bindi 5.25 TL
        Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
        Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
        Taksi dolmuş (Kadıköy bostancı) 10 TL

        SON YAPILAN ZAM NE KADARDI?
        UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

        -1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

        - Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

        -Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira


        ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ ARTIRILDI
        Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

        Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarının aylık gelir desteği ödemelerinde artış yapılmasını içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1330 liralık destek 1995 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Yiyeceği parayı yedi’
        Haberler Güncel İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı
            SON DAKİKA