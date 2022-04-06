İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı

Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL

Minibüs indi bindi 5.25 TL

Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL

Taksi dolmuş (Kadıköy bostancı) 10 TL

SON YAPILAN ZAM NE KADARDI?

UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira



ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ ARTIRILDI

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarının aylık gelir desteği ödemelerinde artış yapılmasını içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1330 liralık destek 1995 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı.