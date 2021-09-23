Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.09.2021 23:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2021 23:27
    ABONE OL

    CHP'li İBB İstanbulluyu mağdur etmeye devam ediyor! İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülüyor...

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. Otobüslerinin Kartal, 4. Levent ve E5 AirPort AVM'de arıza yapıp yolda kaldığı öğrenildi. Kartal ilçesinde İETT otobüsünün çekiciler tarafından taşındığı gözlemlendi.

    CHP’li İBB İstabulluyu mağdur etmeye devam ediyor

    CHP'li İBB'nin bakım ve onarımında sınıfta kaldığı İETT otobüsleri arıza yapıp yollarda kalmaya, İstanbullu'yu mağdur etmeye devam ediyor.


    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir; İETT otobüslerinin arıza yaptığına yönelik yeni paylaşımlarda bulundu.




    Özdemir, 22 Eylül 2021 tarihinde İETT otobüsünün Kartal ilçesinde arıza yaptığını ve aracın çekici tarafından taşındığını açıkladı.

    Abdullah Özdemir'in paylaşımları şöyle:


    "Maalesef İETT arızaları hız kesmeden devam ediyor. Yer E5 AirPort Avm önü Saat 09:40"
        Apple ve Facebook arasında ’köle satışı’ kavgası!
        Haberler Güncel CHP'li İBB İstanbulluyu mağdur etmeye devam ediyor! İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülüyor...
            SON DAKİKA