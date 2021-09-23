CHP'li İBB İstanbulluyu mağdur etmeye devam ediyor! İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülüyor...

CHP'li İBB'nin bakım ve onarımında sınıfta kaldığı İETT otobüsleri arıza yapıp yollarda kalmaya, İstanbullu'yu mağdur etmeye devam ediyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir; İETT otobüslerinin arıza yaptığına yönelik yeni paylaşımlarda bulundu.
Özdemir, 22 Eylül 2021 tarihinde İETT otobüsünün Kartal ilçesinde arıza yaptığını ve aracın çekici tarafından taşındığını açıkladı.
Abdullah Özdemir'in paylaşımları şöyle:
"Maalesef İETT arızaları hız kesmeden devam ediyor. Yer E5 AirPort Avm önü Saat 09:40"