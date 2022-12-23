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    • 23.12.2022 17:19
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    CHP'li belediyelere HDPKK'nın referansıyla hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? Bakan Soylu tek tek anlattı... Saygı Öztürk'e tepki

    Son dakika haberleri... CHP'li Belediyelerde işe alınan terörle iltisaklı çalışanlarla ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi. Dün teslim edilen rapor sonrası CHP'nin yayın organlarından Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nı hedef aldı. Bugün bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, Saygı Öztürk'e tepki göstererek, "Ateş bacayı sarmış" ifadelerini kullandı. Soylu, HDPKK'nın referansıyla hilile ve hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? sorusunu da madde madde anlattı.

    takvim.com.tr
    Ateş bacayı sarmış!

    CHP'li belediyelerde işe alınan terörle iltisaklı çalışanlarla ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAVCILIĞA TESLİM ETTİ
    İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.

    Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.

    Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.

    SÖZCÜ YAZARI SAYGI ÖZTÜRK BAKANLIĞI HEDEF ALDI
    Gelişme sonrası CHP'nin yayın organlarından Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.

    "İmamoğlu'ndan önce onlara sorulmalı" başlığıyla bir yazı yazan Öztürk CHP'li İBB'de çalışan teröristlerden İçişleri Bakanlığını sorumlu tuttu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saygı Öztürk'e tepki göstererek, "Ateş bacayı sarmış" ifadelerini kullandı.

    Soylu, HDPKK'nın referansıyla hilile ve hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? sorusunu da madde madde anlattı.

        Soylu'nun açıklaması şu şekilde;
        HDPKK'nın referansı ile CHP'li belediyelere ve şirketlerine doldurulan terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere, irtibatlı ve iltisaklı olanlara yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Saygı Öztürk'te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış.

        "İBB'DE ÇALIŞAN MASUM İNSANLARIN TAMAMINI KENDİNİZE KALKAN YAPTINIZ"
        1 yıl önce konu gündeme gelip müfettiş soruşturması başladığında, önce bu alımları reddettiniz, ardından da tüm belediye çalışanları "zan altında" bırakılıyor dediniz. HDPKK'nın referansıyla alınan, terör örgütlerinde faaliyet gösterenleri, irtibatlı ve iltisaklıları gizlemek için İBB'de çalışan masum insanların tamamını kendinize kalkan yaptınız. Bizi, onların tamamını suçluyormuşuz gibi gösterdiniz. Ancak müfettişlerin soruşturması başlayınca HDPKK'nın tavsiyesi ile işe alınan ilk etapta yaklaşık 120 kişiyi apar topar işten çıkardınız.

        Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan konu ile ilgili idari soruşturmalar tamamlanarak, tevdi raporları savcılıklara gönderilmiştir. İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütülen soruşturmalar ise devam etmektedir. Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte söz artık yargıdadır.

        Ayrıca, HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği aşağıdaki 11 madde ile tek tek açıklanmıştır."

        HDPKK'NIN REFERANSIYLA HİLE VE HÜLLE YOLUYLA İŞE ALIMLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?
        "Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine personel alınırken mevzuatın emrettiği hukuki sürecin işletilmediği, uyulması gereken prosedüre uyulmadığı,
        Bu kapsamda;

        1) İşe alınacak personel hakkında, işe alınma tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" yaptırılması mecburiyken, işe alınan personel hakkında bu işlem yaptırılmadan ya da işe alınmalarından sonra yaptırılmak suretiyle terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin işe alındığı (Seyhan, İstanbul),

        2) İşe alınacak personelin Adli sicil belgeleri e-devlet üzerinden alınırken "Kamu/Özel" seçeneğinden "Özel" seçeneğinin seçilmesi nedeniyle, bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece adli kaydın bulunduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı, bunun bir hülle yöntemi olarak kullanıldığı (İstanbul),

        3) Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine ilk defa işe alınan personel için mevzuata göre "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" sonucunda, ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir "Değerlendirme Komisyonu" oluşturulması gerekirken, bu komisyonun oluşturulmadığı veya oluşturulan komisyonun geç çalışmaya başladığı, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişilerin durumları değerlendirilmeden işe alındığı (İstanbul),

        4) İşe alınacak bazı kişiler hakkında "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" yaptırıldığı ve gelen kayıtlar "Değerlendirme Komisyonu" tarafından değerlendirilerek işe alınmaları sakıncalı görüldüğü halde, idare tarafından olumlu değerlendirilerek işe alındıkları (İstanbul),

        5)Terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı kişilerin ağırlıklı olarak belediye şirketleri üzerinden işe alındığı, ancak belediyenin memurlar eliyle yürütülmesi gereken birimlerinde çalıştırıldıkları (Mersin, Seyhan, Ayvalık, Ataşehir, İstanbul),

        6) "Terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene kaşı işlenen suçlardan" mahkûmiyet kararı bulunanların işe alındığı (İstanbul, Seyhan),

        7) PKK terör örgütü tarafından sözde "DEĞER AİLESİ" olarak adlandırılan ailelere mensup, örgütle irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin işe alındığı (Mersin, Seyhan, İstanbul),

        8) PKK/KCK Terör Örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olan kişilerin belediye şirketlerinde işe alındığı (İstanbul),

        9) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, ilgili KHK'larda "ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları" belirtilmesine rağmen, belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları, bunu bir hülle yöntemi olarak kullandıkları (İstanbul),

        10) Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak gibi suçlardan suç kaydı bulunanların işe alındığı (Ataşehir),

        11) Şirketler üzerinden işe alınanlardan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan kişilerin gizlilik içeren birimlerinde, cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan Sosyal Hizmetler, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü gibi hassas birimlerde çalıştırıldığı (Ataşehir)."


        CHP'Lİ BELEDİYELER TERÖR YUVASINA DÖNDÜ
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.

        Detaylı bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.

        CHP'li belediyelerin 'terör' dosyası yargıda


        Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi.



        İBB'DE 1668 KİŞİ TERÖRLE İLTİSAKLI
        İçişleri Bakanı, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti.



        Şu ifadeleri kullandı;

        "FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51'dir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."



            CHP'Lİ İBB ADETA TUTUŞTU!
            Bu gelişme üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir adım geldi. Bakan Soylu'nun işaret ettiği veriler sonrası CHP'li İBB yönetimi, iştirakler daire başkanlığından tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtları istendi.


            PKK KAMPI GİBİ!
            CHP'li İBB'ye yönelik yapılan incelemede kurumda 'Sosyal Hizmet Uzmanı' olarak çalışan Şafak Duran isimli kadının PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

            Söz konusu çağış İBB'ye ait binada gözaltına alınmıştı.

            Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen DİAYDER'e yönelik soruşturma sonunda açılan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 23 sanığın yargılanmıştı.

            MAAŞLARINI PKK'YA YOLLADILAR
            İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden örgüte aktardığı belirlendi.

            İBB'nin dağıttığı yardım kartlarından 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılmak üzere DİAYDER'e gönderildiği tespit edildi.

            Şüphelilerden M. İ. ifadesinde, ''İBB'ye gassal olarak alınmamda DİAYDER yöneticileri referans oldu. Benimle birlikte o dönem 6 kişi daha işe alındı.'' dedi.



                İBB'de mesaideyken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

                Dernek üyelerinin de arasında bulunduğu 28 şüpheliye dava açıldı.

                İMAMOĞLU'NDAN DİAYDER'E ZİYARET
                CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da Ankara'da önce Anıtkabir'i ziyaret ettiği, ardından DİAYDER'in yöneticileriyle buluştuğu ortaya çıkmıştı.

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                Haberler Güncel CHP'li belediyelere HDPKK'nın referansıyla hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? Bakan Soylu tek tek anlattı... Saygı Öztürk'e tepki
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