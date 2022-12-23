CHP'li belediyelere HDPKK'nın referansıyla hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? Bakan Soylu tek tek anlattı... Saygı Öztürk'e tepki

Soylu'nun açıklaması şu şekilde;

HDPKK'nın referansı ile CHP'li belediyelere ve şirketlerine doldurulan terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere, irtibatlı ve iltisaklı olanlara yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Saygı Öztürk'te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış.

"İBB'DE ÇALIŞAN MASUM İNSANLARIN TAMAMINI KENDİNİZE KALKAN YAPTINIZ"

1 yıl önce konu gündeme gelip müfettiş soruşturması başladığında, önce bu alımları reddettiniz, ardından da tüm belediye çalışanları "zan altında" bırakılıyor dediniz. HDPKK'nın referansıyla alınan, terör örgütlerinde faaliyet gösterenleri, irtibatlı ve iltisaklıları gizlemek için İBB'de çalışan masum insanların tamamını kendinize kalkan yaptınız. Bizi, onların tamamını suçluyormuşuz gibi gösterdiniz. Ancak müfettişlerin soruşturması başlayınca HDPKK'nın tavsiyesi ile işe alınan ilk etapta yaklaşık 120 kişiyi apar topar işten çıkardınız.

Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan konu ile ilgili idari soruşturmalar tamamlanarak, tevdi raporları savcılıklara gönderilmiştir. İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütülen soruşturmalar ise devam etmektedir. Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte söz artık yargıdadır.

Ayrıca, HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği aşağıdaki 11 madde ile tek tek açıklanmıştır."

HDPKK'NIN REFERANSIYLA HİLE VE HÜLLE YOLUYLA İŞE ALIMLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

"Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine personel alınırken mevzuatın emrettiği hukuki sürecin işletilmediği, uyulması gereken prosedüre uyulmadığı,

Bu kapsamda;

1) İşe alınacak personel hakkında, işe alınma tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" yaptırılması mecburiyken, işe alınan personel hakkında bu işlem yaptırılmadan ya da işe alınmalarından sonra yaptırılmak suretiyle terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin işe alındığı (Seyhan, İstanbul),

2) İşe alınacak personelin Adli sicil belgeleri e-devlet üzerinden alınırken "Kamu/Özel" seçeneğinden "Özel" seçeneğinin seçilmesi nedeniyle, bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece adli kaydın bulunduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı, bunun bir hülle yöntemi olarak kullanıldığı (İstanbul),

3) Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine ilk defa işe alınan personel için mevzuata göre "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" sonucunda, ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir "Değerlendirme Komisyonu" oluşturulması gerekirken, bu komisyonun oluşturulmadığı veya oluşturulan komisyonun geç çalışmaya başladığı, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişilerin durumları değerlendirilmeden işe alındığı (İstanbul),

4) İşe alınacak bazı kişiler hakkında "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" yaptırıldığı ve gelen kayıtlar "Değerlendirme Komisyonu" tarafından değerlendirilerek işe alınmaları sakıncalı görüldüğü halde, idare tarafından olumlu değerlendirilerek işe alındıkları (İstanbul),

5)Terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı kişilerin ağırlıklı olarak belediye şirketleri üzerinden işe alındığı, ancak belediyenin memurlar eliyle yürütülmesi gereken birimlerinde çalıştırıldıkları (Mersin, Seyhan, Ayvalık, Ataşehir, İstanbul),