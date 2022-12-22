Ekrem İmamoğlu Sözcü’yü teslim aldı! Burak Akbay’ın annesinin evini zabıtayla bastırmıştı... Adım adım o süreç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2023 adaylığı için açık savaş veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP medyasını etkisi altına almak için çabalarına da devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte giriştikleri 'mağduriyet' odaklı tiyatro sonrası yine kendini ön plana çıkarmaya çalışan ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'ya çağırıp TBMM'de 'saksı' muamelesi yapmasının ardından dün "Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyen İmamoğlu ile ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı.
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin yayın organı Sözcü ile aylardır sürdürdüğü savaş şimdlilik sona erdi.
İBB Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık yolundaki adımlarını CHP medyasını kendi güdümüne almak için yaptığı hamlelerle başlatmıştı.
CHP'NİN PROPAGANDA MERKEZİ HALK TV'YE EL ATTI: KÜÇÜKKAYA TRANSFERİ
CHP medyasını dizayn etmek için Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye alındı.
Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşünde de İmamoğlu'nun etkisinin olduğu iddia edildi.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından aylar önce defalarca üstü kapalı şekilde hedef alındı.
EKREM İMAMOĞLU-SÖZCÜ SAVAŞI
Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.
Sözcü'nün 'Etiler Polis Okulu'nun arazisi konusunda bir takım akçeli işlerin' olduğunu habereştirerek İBB'yi hedef alması ile kriz açığa çıktı.
SÖZCÜ SANSÜR UYGULADI
Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, 20 Eylül'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.
SÖZCÜ, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı.
CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.