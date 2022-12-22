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    • 22.12.2022 12:29
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    Ekrem İmamoğlu Sözcü'yü teslim aldı! Burak Akbay'ın annesinin evini zabıtayla bastırmıştı... Adım adım o süreç

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin yayın organı Sözcü arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İmamoğlu-Sözcü arasında aylarca süren savaş sona ermiş gibi görünüyor... Ekrem İmamoğlu'nu fotoğraflardan silen ve açık sansür uygulayan Sözcü gazetesi geçtiğimiz ay Ekrem İmamoğlu'nu manşete taşıdı. Ekrem İmamoğu ise dün Sözcü'yü ziyaret etti. İBB zabıtası tarafından Sözcü'nün patronu Burak Akbay'ın annesinin evi bastırılacak kadar çirkinleşen kavganın ardından yaşanan gelişme akıllarda soru işaretleri bırakırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskı ve şantajla bir medyayı nasıl kendi yanına çektiğini gösterdi.

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu Sözcü’yü teslim aldı! Burak Akbay’ın annesinin evini zabıtayla bastırmıştı... Adım adım o süreç

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2023 adaylığı için açık savaş veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP medyasını etkisi altına almak için çabalarına da devam ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte giriştikleri 'mağduriyet' odaklı tiyatro sonrası yine kendini ön plana çıkarmaya çalışan ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'ya çağırıp TBMM'de 'saksı' muamelesi yapmasının ardından dün "Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyen İmamoğlu ile ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı.

    Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin yayın organı Sözcü ile aylardır sürdürdüğü savaş şimdlilik sona erdi.

    İBB Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık yolundaki adımlarını CHP medyasını kendi güdümüne almak için yaptığı hamlelerle başlatmıştı.

    CHP'NİN PROPAGANDA MERKEZİ HALK TV'YE EL ATTI: KÜÇÜKKAYA TRANSFERİ
    CHP medyasını dizayn etmek için Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye alındı.


    Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşünde de İmamoğlu'nun etkisinin olduğu iddia edildi.


    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından aylar önce defalarca üstü kapalı şekilde hedef alındı.

    EKREM İMAMOĞLU-SÖZCÜ SAVAŞI
    Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.

    Sözcü'nün 'Etiler Polis Okulu'nun arazisi konusunda bir takım akçeli işlerin' olduğunu habereştirerek İBB'yi hedef alması ile kriz açığa çıktı.

    SÖZCÜ SANSÜR UYGULADI
    Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, 20 Eylül'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.

    SÖZCÜ, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı.

    CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.

        CHP'LİLERİN YARGILANDIĞI DAVA
        Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı 21 Eylül'de "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek adını geçirmeden haberleştirdi.

        SÖZCÜ KRİZİ DOĞRULADI: BİZE HAK VERİRSİNİZ
        Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki savaşı doğruladı.

        Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" ifadelerini kullandı.


        Fotoğraf: Metin Yılmaz

        EKREM İMAMOĞLU BURAK AKBAY'IN ANNESİNİN EVİNİ ZABITALARLA BASTIRDI
        Metin Yılmaz'ın iddia ettiği 'ağır' meselenin ayrıntıları ortaya çıktı. İBB'ye bağlı kalabalık bir zabıta gurubunun Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine baskın düzenlediği öğrenildi.


        Fotoğraf: Burak Akbay

        CHP'li Barış Yarkadaş, Sözcü Gazetesinin Sahibi Burak Akbay'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını da iddia ederek şunları söyledi;

        "Fakat Ekrem İmamoğlu telefonunu açmıyor. 2 saat boyunca açmıyor. Ve en nihayetinde konu ortada suç olmadığı için CHP Genel Başkanı'na gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu kısa bir araştırma yaptıktan sonra hakketten incir çekirdeğini bile dolduracak bir şey olmadığını yaptığı araştırma sonucu öğrenince İmamoğlu'nu çağırarak "Bu konuyu düzelteceksin bu kabul edilebilir bir şey değil"

        MURAT ONGUN'UN PARMAĞI VAR
        İddiaya göre baskının altından İBB Sözcülüğü'nden tasfiye edilen ancak Ekrem İmamoğlu'nun medya işlerini yürütmeyi sürdüren Murat Ongun çıktı.

        Ongun ile Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun birlikte hareket ettiği konuşulurken Sözcü'nün 'Etiler Polis Okulu'nun arazisi konusunda bir takım akçeli işlerin' olduğunu haberleştirmesi sonrası patron Burak Akbay'ın hedef alındığı konuşuluyor.

        İMAMOĞLU DA SAVAŞI DOĞRULADI
        İmamoğlu Sözcü gazetesi ile arasındaki gerilimi alevlendiren zabıta baskınını doğruladı.

            İmamoğlu geçtiğimiz 8 Kasım'da Halk TV yayınında 'Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderdiniz mi?' sorusuna da yanıt verdi.

            Zabıtaların gittiğini doğrulayan İmamoğlu ancak zabıtaları kendisinin göndermediğini iddia etti.

            İmamoğlu şunları söyledi;

            "Benim kişiliğimi, mücadelemi bilen o gazete içerisinde inanın kapıdaki bekçisinden en kıymetli köşe yazarlarına veya diğer kişiliklere kadar bilen çok insan var. O kurum hakkında bu konuda detaya girmek benim için zul olur. Ama şunun bilinmesi lazım İmamoğlu bir yere zabıta göndermeyle ilişkili bir belediye başkanıdır. Herhalde herkes kendi aklıyla benim aklımı karıştırıyor. Bazen kişi, kendinde bildiği şeyi başkasına yakıştırır.

            "HER YERE ZABITA GİDEBİLİR BENİMLE NE ALAKASI VAR"
            O zaman benim, basının yüzde 90'ı benim aleyhimde herkesin malı mülkü var İstanbul'da, kimin kapısına zabıta yollamışım veya baskı yapmışım. Yapsam herhalde kıyamet kopar, her gün gazeteler manşet olur. Böyle bir şey olabilir mi ya. Her yere zabıta gidebilir, benimle ne alakası var. Benim bir zabıtanın bir yere gitmesi gelmesiyle ne alakam olabilir. Ekrem İmamoğlu'nu kiminle karıştırıyorlar."

            SÖZCÜ 12 KASIM'DA İMAMOĞLU'NU MANŞETE TAŞIDI
            Aylar sonra Sözcü ile İmamoğlu arasında ilginç bir gelişme yaşandı.

            İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen davanın Kasım ayındaki duruşmasını Sözcü manşeten gördü.

            Sözcü İmamoğlu'nu manşetine taşırken "Vallahi millete yenileceksiniz" ifadeleriyle ilk sayfadan görüldü.

            DAHA ÖNCE İMAMOĞLU SİLİNMİŞTİ


            Daha önce aynı habere "CHP'lilerin yargılandığı dava" olarak kenardan yer verilmişti.

            İMAMOĞLU YANINA ONGUN'U DA ALARAK SÖZCÜ'YE ZİYARETE GİTTİ
            Bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yayına Murat Ongun'u da alarak dün Sözcü'ye bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

            Sözcü Gazetesi ziyareti manşetine taşıdı.

            Aylardır devam eden Sözcü ve İmamoğlu arasındaki kavganın şimdilik sona erdiği artık netleşti.

            Manşette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın sık fıkı olduğu fotoğraflar görüldü.

                Gazetede "Sözcü'ye teşekkür ziyareti" başlığı yer alırken "Gazetemizi ziyaret eden İmamoğlu'nu Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz ağırladı. İmamoğlu haber desteği için teşekkür etti" ifadeleri yer aldı. Ancak gazete Takvim.com.tr'nin detaylarını verdiği savaş çerçevesinde İBB ve İmamoğlu için haber ambargosu uyguluyordu.

                EKREM İMAMOĞLU'NUN CHP MEDYASINI NASIL ELE GEÇİRDİĞİNİ GÖSTERDİ
                Bu yaşananlar "Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun himayesine girdi" yorumlarını beraberinde getirirken yapılan pazarlıkların yanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskı ve şantajla bir medyayı nasıl kendine bağladığını gösterdi.

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                Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu Sözcü'yü teslim aldı! Burak Akbay'ın annesinin evini zabıtayla bastırmıştı... Adım adım o süreç
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