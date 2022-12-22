Ekrem İmamoğlu Sözcü’yü teslim aldı! Burak Akbay’ın annesinin evini zabıtayla bastırmıştı... Adım adım o süreç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2023 adaylığı için açık savaş veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP medyasını etkisi altına almak için çabalarına da devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte giriştikleri 'mağduriyet' odaklı tiyatro sonrası yine kendini ön plana çıkarmaya çalışan ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'ya çağırıp TBMM'de 'saksı' muamelesi yapmasının ardından dün "Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyen İmamoğlu ile ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin yayın organı Sözcü ile aylardır sürdürdüğü savaş şimdlilik sona erdi.

İBB Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık yolundaki adımlarını CHP medyasını kendi güdümüne almak için yaptığı hamlelerle başlatmıştı.

CHP'NİN PROPAGANDA MERKEZİ HALK TV'YE EL ATTI: KÜÇÜKKAYA TRANSFERİ

CHP medyasını dizayn etmek için Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye alındı.