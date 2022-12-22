Hizmet siyasetine bir eser daha: Başkan Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları'nın açılışını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Bu proje bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacak. Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır. Bölgede nasıl huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı çalışmaları ile kalkınma konusundaki adımlarımızı atıyoruz.
"ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI İLE ZİRVEYE ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ"
Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor.
Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz. Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik.
Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız.
BİTLİS ÇAYI VİYADÜĞÜ
Bitlis-Diyarbakır kara yolunun daha güvenli hale getirilmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması amacıyla inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadük, Başkan Erdoğan tarafından hizmete alındı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, kar, heyelan ve kaya düşmelerinden dolayı zaman zaman sıkıntı yaşanan Bitlis-Diyarbakır kara yolunda 3 yıl önce viyadük yapımına başladı.
Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Bitlis Deresi mevkisinde, 12 ayaktan oluşan, ayak yüksekliği 54 ve ayaklar arasındaki açıklığı 90 metre olan Bitlis Çayı Viyadüğü ile 3 kilometrelik bağlantı yolunun yapımı tamamlandı.
Yüksek rakımlı dağ silsilesi ile çok sayıda virajın bulunduğu bölgede itme sürme tekniğiyle inşa edilen viyadükle sürücüler ve yolculara, standardı yüksek yolda güvenli seyahat imkanı sunuldu.
Bayraklarla süslenen Bitlis Çayı Viyadüğü, gerçekleştirilecek törenle trafiğe açılacak.