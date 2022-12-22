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    • 22.12.2022 14:03
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    Hizmet siyasetine bir eser daha: Başkan Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları'nın açılışını gerçekleştirdi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan, "Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz. Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik." dedi. Erdoğan, "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    Hizmet siyasetine bir eser daha

    Başkan Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    Bu proje bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacak. Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır. Bölgede nasıl huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı çalışmaları ile kalkınma konusundaki adımlarımızı atıyoruz.

    "ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI İLE ZİRVEYE ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ"
    Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor.

    Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz. Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik.

    Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız.

    BİTLİS ÇAYI VİYADÜĞÜ
    Bitlis-Diyarbakır kara yolunun daha güvenli hale getirilmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması amacıyla inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadük, Başkan Erdoğan tarafından hizmete alındı.

    Karayolları Genel Müdürlüğü, kar, heyelan ve kaya düşmelerinden dolayı zaman zaman sıkıntı yaşanan Bitlis-Diyarbakır kara yolunda 3 yıl önce viyadük yapımına başladı.

    Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Bitlis Deresi mevkisinde, 12 ayaktan oluşan, ayak yüksekliği 54 ve ayaklar arasındaki açıklığı 90 metre olan Bitlis Çayı Viyadüğü ile 3 kilometrelik bağlantı yolunun yapımı tamamlandı.

    Yüksek rakımlı dağ silsilesi ile çok sayıda virajın bulunduğu bölgede itme sürme tekniğiyle inşa edilen viyadükle sürücüler ve yolculara, standardı yüksek yolda güvenli seyahat imkanı sunuldu.

    Bayraklarla süslenen Bitlis Çayı Viyadüğü, gerçekleştirilecek törenle trafiğe açılacak.

        "BİTLİS DERESİ, HUZURLA YOLCULUK YAPILABİLECEK BİR YOL HALİNE GELECEK"
        Vali Oktay Çağatay dün yaptığı açıklamada Bitlis-Diyarbakır kara yolunda inşa edilen viyadüğün, yapım tekniği açısından dünyanın nadir köprülerinden biri olduğunu söyledi.

        Yapımı tamamlanan viyadüğün Bitlislilerin ve Türkiye'nin hizmetine sunulacağını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

        "Yıllardır özellikle kış aylarında heyelan riski yaşandığı için sıkıntılı bir bölge olan Bitlis Deresi, bu sayede çok keyifli ve huzurla yolculuk yapılabilecek bir yol haline gelecek."

        Vali Çağatay, yaklaşık 15 bin 600 ton çelik kullanılarak inşa edilen, 900 metre uzunluğundaki viyadüğün 3 kilometrelik bağlantı yolunun da bulunduğunu kaydetti.

        Vatandaşların daha önce bölgede heyelan riskiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Çağatay, "Çünkü yol çok dar bir vadi içinde yer alıyor. Viyadük sayesinde Bitlis-Diyarbakır kara yolu keyif ve huzurla yolculuk yapılabilen muazzam yol oldu." dedi.

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        Haberler Güncel Hizmet siyasetine bir eser daha: Başkan Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları'nın açılışını gerçekleştirdi
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