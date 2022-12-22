Hizmet siyasetine bir eser daha: Başkan Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları'nın açılışını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bu proje bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacak. Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır. Bölgede nasıl huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı çalışmaları ile kalkınma konusundaki adımlarımızı atıyoruz.

"ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI İLE ZİRVEYE ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ"

Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor.