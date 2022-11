Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşının ayrıntıları ortaya çıktı! Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderildi! Murat Ongun detayı...

İmamoğlu dün katıldığı Halk TV yayınında 'Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderdiniz mi?' sorusuna da yanıt verdi.

Zabıtaların gittiğini doğrulayan İmamoğlu ancak zabıtaları kendisinin göndermediğini iddia etti.

İmamoğlu şunları söyledi;

"Benim kişiliğimi, mücadelemi bilen o gazete içerisinde inanın kapıdaki bekçisinden en kıymetli köşe yazarlarına veya diğer kişiliklere kadar bilen çok insan var. O kurum hakkında bu konuda detaya girmek benim için zul olur. Ama şunun bilinmesi lazım İmamoğlu bir yere zabıta göndermeyle ilişkili bir belediye başkanıdır. Herhalde herkes kendi aklıyla benim aklımı karıştırıyor. Bazen kişi, kendinde bildiği şeyi başkasına yakıştırır.

"HER YERE ZABITA GİDEBİLİR BENİMLE NE ALAKASI VAR"

O zaman benim, basının yüzde 90'ı benim aleyhimde herkesin malı mülkü var İstanbul'da, kimin kapısına zabıta yollamışım veya baskı yapmışım. Yapsam herhalde kıyamet kopar, her gün gazeteler manşet olur. Böyle bir şey olabilir mi ya. Her yere zabıta gidebilir, benimle ne alakası var. Benim bir zabıtanın bir yere gitmesi gelmesiyle ne alakam olabilir. Ekrem İmamoğlu'nu kiminle karıştırıyorlar."

MURAT ONGUN'UN SÖZCÜLÜK BİRİMİ LAĞVEDİLMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimi mayıs ayında adaylık yarışında öne geçmek için yaptığı Karadeniz turu yaşanan zincirleme iletişim kazaları ile adeta bir fiyaskoya dönmüştü.

Karadeniz turunu eleştirenlere Ongun "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışını yapmış Ekrem İmamoğlu da "Vız gelir tırıs gider" sözleriyle ciddiye almadıklarını iddia etmişti.

O dönem yaşanan krizi takvim.com.tr her ayrınsıtıyla haberleştirirken gelen tepkiler sonrası Ekrem İmamoğlu, CHP yönetiminden ve kendi ekibinden gelen 'Murat Ongun görevden alınsın' baskılarına daha fazla direnemedi ve Murat Ongun'un başında olduğu İBB Sözcülüğü birimi lağvedilmişti.