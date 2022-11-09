Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşının ayrıntıları ortaya çıktı! Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderildi! Murat Ongun detayı...

2023 adaylığı için İstanbul'a hizmet etmek yerine kendi planlarını uygulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak CHP'nin yayın organı Sözcü ile savaş yaşadı.
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başladı.
HALK TV'Yİ KENDİ ÜSSÜNE ÇEVİRDİ
Bu kapsamda Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer oldu.
Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşünde de İmamoğlu'nun etkisinin olduğu iddia edildi.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.
Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.
SÖZCÜ SANSÜR UYGULADI
Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.
SÖZCÜ, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı.
CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.