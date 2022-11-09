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    • 09.11.2022 13:08
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    • 09.11.2022 13:24
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    Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşının ayrıntıları ortaya çıktı! Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderildi! Murat Ongun detayı...

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin yayın organı Sözcü arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşandı. Gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın 'Problem var. Anlatsak bize hak verirsiniz' diyerek doğruladığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İBB'ye bağlı zabıtlaların Sözcü'nün patronu Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı eve baskın düzenlediği öğrenildi. İmamoğlu olayı 'Benimle ne alakası var' diyerek doğrularken baskını İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un düzenlettiği ortaya çıktı. İşte krizin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Çirkin savaş!

    2023 adaylığı için İstanbul'a hizmet etmek yerine kendi planlarını uygulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak CHP'nin yayın organı Sözcü ile savaş yaşadı.

    Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başladı.

    HALK TV'Yİ KENDİ ÜSSÜNE ÇEVİRDİ
    Bu kapsamda Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer oldu.


    Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşünde de İmamoğlu'nun etkisinin olduğu iddia edildi.

    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.

    Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.

    SÖZCÜ SANSÜR UYGULADI
    Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.

    SÖZCÜ, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı.

    CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.

        CHP'NİN YARGILANDIĞI DAVA
        Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek adını geçirmeden haberleştirdi.

        SÖZCÜ KRİZİ DOĞRULADI: BİZE HAK VERİRSİNİZ
        Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşı doğruladı.

        Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" dedi.


        Fotoğraf: Metin Yılmaz

        SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI: BURAK AKBAY'IN ANNESİNİN EVİ ZABITALARLA BASILDI
        Metin Yılmaz'ın iddia ettiği 'ağır' meselenin ayrıntıları ortaya çıktı. İBB'ye bağlı kalabalık bir zabıta gurubunun Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine baskın düzenlediği öğrenildi.


        Fotoğraf: Burak Akbay

        CHP'li Barış Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'nin bir grup zabıtası gazetenin sahibi Burak Akbay'ın 83 yaşında annesinin yaşadığı Sarıyer'deki 'bir eve hakkınızda imar ihbarı var' kalabalık bir şekilde gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Sözcü Gazetesinin Sahibi Burak Akbay'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını da iddia ederek şunları söyledi;

        "Fakat Ekrem İmamoğlu telefonunu açmıyor. 2 saat boyunca açmıyor. Ve en nihayetinde konu ortada suç olmadığı için CHP Genel Başkanı'na gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu kısa bir araştırma yaptıktan sonra hakketten incir çekirdeğini bile dolduracak bir şey olmadığını yaptığı araştırma sonucu öğrenince İmamoğlu'nu çağırarak "Bu konuyu düzelteceksin bu kabul edilebilir bir şey değil"

        MURAT ONGUN'UN PARMAĞI VAR
        İddiaya göre baskının altından İBB Sözcülüğü'nden tasfiye edilen ancak Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki kolu olan Murat Ongun çıktı.

        Murat Ongun ile Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun birlikte hareket ettiği konuşulurken Sözcü'nün 'Etiler Polis Okulu'nun arazisi konusunda bir takım akçeli işlerin' olduğunu haberleştirmesi sonrası patron Burak Akbay'ın hedef alındığı konuşuluyor.

        İMAMOĞLU DA DOĞRULADI
        İmamoğlu Sözcü gazetesi ile arasındaki gerilimin ateşleyen zabıta baskınını doğruladı.

            İmamoğlu dün katıldığı Halk TV yayınında 'Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderdiniz mi?' sorusuna da yanıt verdi.

            Zabıtaların gittiğini doğrulayan İmamoğlu ancak zabıtaları kendisinin göndermediğini iddia etti.

            İmamoğlu şunları söyledi;

            "Benim kişiliğimi, mücadelemi bilen o gazete içerisinde inanın kapıdaki bekçisinden en kıymetli köşe yazarlarına veya diğer kişiliklere kadar bilen çok insan var. O kurum hakkında bu konuda detaya girmek benim için zul olur. Ama şunun bilinmesi lazım İmamoğlu bir yere zabıta göndermeyle ilişkili bir belediye başkanıdır. Herhalde herkes kendi aklıyla benim aklımı karıştırıyor. Bazen kişi, kendinde bildiği şeyi başkasına yakıştırır.

            "HER YERE ZABITA GİDEBİLİR BENİMLE NE ALAKASI VAR"
            O zaman benim, basının yüzde 90'ı benim aleyhimde herkesin malı mülkü var İstanbul'da, kimin kapısına zabıta yollamışım veya baskı yapmışım. Yapsam herhalde kıyamet kopar, her gün gazeteler manşet olur. Böyle bir şey olabilir mi ya. Her yere zabıta gidebilir, benimle ne alakası var. Benim bir zabıtanın bir yere gitmesi gelmesiyle ne alakam olabilir. Ekrem İmamoğlu'nu kiminle karıştırıyorlar."

            MURAT ONGUN'UN SÖZCÜLÜK BİRİMİ LAĞVEDİLMİŞTİ
            Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimi mayıs ayında adaylık yarışında öne geçmek için yaptığı Karadeniz turu yaşanan zincirleme iletişim kazaları ile adeta bir fiyaskoya dönmüştü.

            Karadeniz turunu eleştirenlere Ongun "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışını yapmış Ekrem İmamoğlu da "Vız gelir tırıs gider" sözleriyle ciddiye almadıklarını iddia etmişti.

            O dönem yaşanan krizi takvim.com.tr her ayrınsıtıyla haberleştirirken gelen tepkiler sonrası Ekrem İmamoğlu, CHP yönetiminden ve kendi ekibinden gelen 'Murat Ongun görevden alınsın' baskılarına daha fazla direnemedi ve Murat Ongun'un başında olduğu İBB Sözcülüğü birimi lağvedilmişti.
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