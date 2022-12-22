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    • 22.12.2022 08:02
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    • 22.12.2022 08:06
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    Saksı muamelesi gören İmamoğlu’ndan CHP’yi karıştıracak bomba! Kılıçdaroğlu’na sert vurdu: ‘Ben ABD’ye gidip icazet almadım’

    Son dakika haberi! Kemal Kılıçdaroğlu- Meral Akşener – Ekrem İmamoğlu üçgeninde Saraçhane’deki adaylık tiyatrosunun yol açtığı gerilim, boyut kazanarak büyüyor. Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya çağırıp saksı muamelesi yapan, Meral Akşener’e de ‘’ İç işlerimize karışma, baba ile oğlun arasına girme’’ mesajı veren Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’i bekleyin diyerek adaylığını ilan etti. Gördüğü muamele sonrası soluğu İstanbul’da alan İmamoğlu cephesinden ise bomba bir adım geldi. CHP yandaşı Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ‘’Ben belediye başkanlığımdan bu yana Amerika’ya gidip icazet alan bir siyasetçi olmadım” diyerek Kılıçdaroğlu’na sert vurdu. Takvim.com.tr yaşanan büyük krizi tüm detayları ile sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Ben Amerika’dan icazet alamadım

    Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne oluyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adayı hala belli olmuş değil. Bu belirsizlik ortamında, geride bıraktığımız günlerde CHP ve İYİ Parti'yi birbirine düşüren bir olay yaşandı.


    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile el ele vererek, merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.

    "BEN AMERİKA'DAN İCAZET ALAMADIM" VİDEO İZLE



    Akşener sarılıp destek verdiği, ''Çak! Yeni başlıyoruz'' dediği İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi. Ablasından (Meral Akşener) rüzgarı alan Ekrem İmamoğlu ise, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak ''Kararlıyım, gencim, yolum uzun'' dedi ve oyuna girme ihtimali olan bir oyuncu olduğunun altını çizerek 6'lı masaya selam çaktı.

    İMAMOĞLU'NA AYAR ÇEKTİ, AKŞENER'İ FIRÇALADI
    Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP Genel Merkezi'ni oldukça sinirlendirdi. CHP'li İBB Başkanı'na Saraçhane'deki kürsüden '16 milyona hizmet et' diyerek 'senin yerin belediye' mesajı veren Kılıçdaroğlu, Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' dedi. Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunun yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir hamle daha geldi.



    'GEL BAKALIM EKREM' VAKASI…
    İmamoğlu'nu TBMM Grup Toplantısı için Ankara'ya çağıran Kemal Kılıçdaroğlu, aralarındaki ilişkiyi 'Baba – oğlul' olarak tanımladı. Uzunca bir konuşma yapan CHP lideri, 'Bay Kemal'i bekleyin' diyerek sözlerini noktaladı ve Ekrem İmamoğlu'na tek kelime de olsa kürsüde konuşma hakkı tanımadı.

    Bu durum Muharrem İnce'ye yapılan 'Gel Bakalım Muharrem' vakasından sonra, İmamoğlu'na yapılan 'Gel Bakalım Ekrem' muamelesi olarak yorumlandı.

    İmamoğlu'na yakın medya ve isimler de Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul'dan ayağına saksı muamelesi yapmak için çağırdığını yazarak CHP liderine tepki gösterdi.



        SAKSI MUAMELESİ SONRASI AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: ADAYIM KILIÇDAROĞLU
        Ankara'da gördüğü muamele sonrası ağız değiştiren Ekrem İmamoğlu, ''Ben CHP'liyim. Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur'' dedi. Bu durum kulislerde 'İmamoğlu havlu attı' olarak yorumlansa da CHP'li İBB Başkanı'nın 'bekle-gör' taktiğine geçtiği de iddia edildi.

        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'den bomba bir çıkış geldi. Ekrem İmamoğlu'na ''Kılıçdaroğlu'na nasıl kumpas kurdunuz? Küreselci misiniz?'' sorularını yönelttiğini aktaran Erkin, "Sayın İmamoğlu'na "Kılıçdaroğlu'na nasıl kumpas kurdunuz, küreselci misiniz?" diye sordum. "Trabzonluyum, yerim yurdum belli. Ben belediye başkanlığımdan bu yana Amerika'ya gidip icazet alan bir siyasetçi olmadım" ifadelerini kullandı.

        CHP'Yİ KARIŞTIRACAK BOMBA
        İmamoğlu'nun verdiği cevabın alt metninde ise kendisine saksı muamelesi yapan, adaylığına set çeken genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba bir gönderme bulunuyordu.



        Bilindiği üzere CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'ye giderek siyasi ikballeri doğrultusunda icazet yoklamıştı. Yaptığı sır görüşmeler ve 8 saatlik muammayı ise 'hamburger yedim' diyerek savuşturmuştu. İşte tam da bu noktada İmamoğlu'nun Aytunç Erkin'in sorusuna verdiği yanıtta yer alan ''Ben belediye başkanlığımdan bu yana Amerika'ya gidip icazet alan bir siyasetçi olmadım" ifadeleri tüm dikkatleri üzerine topluyor.



        İMAMOĞLU'NDAN KK'YA: ABD'YE İCAZET ALMAYA GİTTİN
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na aleni bir şekilde 'Amerika'ya icazet almaya gittin' mesajı verdi. Bu söylemin, Kılıçdaroğlu cephesinde nasıl karşılanacağı, İmamoğlu'na bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı şimdiden merak konusu oldu.

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        HangiKredi
        Haberler Güncel Saksı muamelesi gören İmamoğlu’ndan CHP’yi karıştıracak bomba! Kılıçdaroğlu’na sert vurdu: ‘Ben ABD’ye gidip icazet almadım’
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