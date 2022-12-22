Saksı muamelesi gören İmamoğlu’ndan CHP’yi karıştıracak bomba! Kılıçdaroğlu’na sert vurdu: ‘Ben ABD’ye gidip icazet almadım’

Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne oluyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adayı hala belli olmuş değil. Bu belirsizlik ortamında, geride bıraktığımız günlerde CHP ve İYİ Parti'yi birbirine düşüren bir olay yaşandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile el ele vererek, merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.
Akşener sarılıp destek verdiği, ''Çak! Yeni başlıyoruz'' dediği İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi. Ablasından (Meral Akşener) rüzgarı alan Ekrem İmamoğlu ise, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak ''Kararlıyım, gencim, yolum uzun'' dedi ve oyuna girme ihtimali olan bir oyuncu olduğunun altını çizerek 6'lı masaya selam çaktı.
İMAMOĞLU'NA AYAR ÇEKTİ, AKŞENER'İ FIRÇALADI
Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP Genel Merkezi'ni oldukça sinirlendirdi. CHP'li İBB Başkanı'na Saraçhane'deki kürsüden '16 milyona hizmet et' diyerek 'senin yerin belediye' mesajı veren Kılıçdaroğlu, Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' dedi. Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunun yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir hamle daha geldi.
'GEL BAKALIM EKREM' VAKASI…
İmamoğlu'nu TBMM Grup Toplantısı için Ankara'ya çağıran Kemal Kılıçdaroğlu, aralarındaki ilişkiyi 'Baba – oğlul' olarak tanımladı. Uzunca bir konuşma yapan CHP lideri, 'Bay Kemal'i bekleyin' diyerek sözlerini noktaladı ve Ekrem İmamoğlu'na tek kelime de olsa kürsüde konuşma hakkı tanımadı.
Bu durum Muharrem İnce'ye yapılan 'Gel Bakalım Muharrem' vakasından sonra, İmamoğlu'na yapılan 'Gel Bakalım Ekrem' muamelesi olarak yorumlandı.
İmamoğlu'na yakın medya ve isimler de Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul'dan ayağına saksı muamelesi yapmak için çağırdığını yazarak CHP liderine tepki gösterdi.