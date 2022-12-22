Saksı muamelesi gören İmamoğlu’ndan CHP’yi karıştıracak bomba! Kılıçdaroğlu’na sert vurdu: ‘Ben ABD’ye gidip icazet almadım’

Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne oluyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adayı hala belli olmuş değil. Bu belirsizlik ortamında, geride bıraktığımız günlerde CHP ve İYİ Parti'yi birbirine düşüren bir olay yaşandı.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile el ele vererek, merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.

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