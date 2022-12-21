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    • 21.12.2022 16:16
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    • 21.12.2022 16:35
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    Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara'daki basına kapalı görüşmenin ardından 'adayım Kılıçdaroğlu' açıklaması!

    Son dakika haberleri... Adaylık sevdasıyla yanıp tutuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada her CHP'li gibi kendisinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü söyledi. Bilindiği üzere Saraçhane şovunun ardından Kılıçdaroğlu'nun Ankara'ya çağırdığı Ekrem İmamoğlu, grup toplantısı öncesi CHP Lideri ile birlikte basına kapalı bir görüşme gerçekleşmişti. Söz konusu adaylık açıklamasının Ankara'ya yaşanan görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti. Akıllara "O görüşmede neler konuşuldu?" sorusu geldi.

    takvim.com.tr
    O görüşmede ne konuşuldu?

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kala adaylık için muhalefet adına adı sık sık zikredilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından 6'lı masada adaylık krizi yeniden alevlendi.

    Kesinleşmemiş cezayı kullanarak Akşener ile birlikte Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'na çektikleri operasyon gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Herkes Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yanıt vereceğini merak ediyordu.

    CHP Lideri, sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti grup toplantısına katılacağını açıklayınca gözler Ankara'ya çevrilmişti.

        GRUP TOPLANTISI SONRASI İLK AÇIKLAMA
        Grup toplantısı öncesi basına kapalı gerçekleşen görüşmede ne konuşulduğu bilinmezken bugün İmamoğlu'ndan gelen açıklama dikkat çekiciydi.

        Dün CHP Grup Toplantısı'na katılan İmamoğlu, bugün İstanbul'da elektrikli deniz taksilerin tanıtım törenindeydi.

        Gazeteciler İmamoğlu'na yine bu konuya ilişkin sorular yönelterek aday olup olmayacağını sordu.

        Sorulara net cevap vermeyen İmamoğlu, kendisinin de her CHP'li gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gördüğünü söyledi.

        "ADAYIM KILIÇDAROĞLU"

        İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
        Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır."

        O GÖRÜŞMEDE NE OLDU?
        Her adaylık açıklamasında "Bu omuzlar verilen her yükü taşır" diyen İmamoğlu bu kez "Adayım Kılıçdaroğlu" dedi.

            İmamoğlu'nun bu açıklamasının grup toplantısından hatta basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

            Kılıçdaroğlu'nu dinlerken yüzü düşük olan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu ve kurmayları açık bir şekilde "Yolumdan çekil" mi dedi?
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            O görüşmede ne konuşuldu?
            Haberler Güncel Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara'daki basına kapalı görüşmenin ardından 'adayım Kılıçdaroğlu' açıklaması!
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