Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara'daki basına kapalı görüşmenin ardından 'adayım Kılıçdaroğlu' açıklaması!

"ADAYIM KILIÇDAROĞLU"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır."

O GÖRÜŞMEDE NE OLDU?

Her adaylık açıklamasında "Bu omuzlar verilen her yükü taşır" diyen İmamoğlu bu kez "Adayım Kılıçdaroğlu" dedi.