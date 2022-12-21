Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara'daki basına kapalı görüşmenin ardından 'adayım Kılıçdaroğlu' açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kala adaylık için muhalefet adına adı sık sık zikredilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından 6'lı masada adaylık krizi yeniden alevlendi.
Kesinleşmemiş cezayı kullanarak Akşener ile birlikte Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'na çektikleri operasyon gündeme bomba gibi düşmüştü.
Herkes Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yanıt vereceğini merak ediyordu.
CHP Lideri, sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti grup toplantısına katılacağını açıklayınca gözler Ankara'ya çevrilmişti.