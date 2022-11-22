Son dakika: Hablemitoğlu davasında iddianame kabul edildi: FETÖ-Levent Göktaş silahlı suç örgütü yapımı suikast

Savcılığın, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz" vurgulaması yaptığı suç örgütü, Hablemitoğlu'nu öldürdü. Örgüt bununla da kalmadı. Savcının tuzak sorusuna sorguda düşen tetikçi emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, birlikte görev yaptığı komutanıyla İhsan Güven ve eşi Sibel Güven'in evine gittiklerini de belirterek "neden gittiğimizi hatırlamıyorum, oturup çay içip muhabbet ettik" demekle yetindi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul olan emekli binbaşı İhsan ve eşi Sibel Güven suikastı dosyasına da İstanbul'dan isteyerek resen soruşturma başlattı.

EVİNİN OTOPARKINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'nın Çankaya İlçesi Portakal Çiçeği Sokak'taki evinin açık otoparkında başına iki el ateş edilerek öldürüldü. Hablemitoğlu suikasti dosyası 20 yılını tamamlayarak faili meçhul kalmak üzereyken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya yeniden raftan indirildi. Suikast soruşturmasında yapılan incelemeler okları FETÖ'ye yöneltti. Dosyanın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirilerek ifadesinin alınması ve ardından gerçekleşen operasyonlarla zaman aşımı kesildi.