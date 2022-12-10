Necip Hablemitoğlu dosyası FETÖ'yü tutuşturdu! Firari terörist Mustafa Özcan ininden kendini aklamaya çalıştı

Kendisini ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i masum göstermeye çalışarak, yaptıkları darbe girişimini de yok sayarak "Sulhun, sükûnun, her türlü emniyetin, asayişin teminatı olarak bilinen hocamız neden böyle bir isarda bulunsun ki?" diyen Özcan'ın suçluluk psikolojisi yüzüne yansıdı.

ELEBAŞI VE KENDİNİ AKLAMAYA KALKTI

FETÖ'nün Türkiye imamı ve Fetullah Gülen'in ardından örgütün başına geçeceği iddia edilen firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan, FETÖ'nün yayın organında Necip Hablemitoğlu suikasti hakkında hazırlanan iddianameye yönelik konuştu. Fetullah Gülen ile birlikte 'cinayeti azmettirme' suçlaması ile yargılanacak olan 8 yıldır yurtdışında yaşayan firari Özcan, kendisini ve Gülen'i masum göstermeye çalışarak cinayetle bir bağlantılarının olmadığını öne sürdü.