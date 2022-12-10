Necip Hablemitoğlu dosyası FETÖ'yü tutuşturdu! Firari terörist Mustafa Özcan ininden kendini aklamaya çalıştı

20 yıl önce evinin önünde uğradığı suikastla öldürülen Necip Hablemitoğlu soruşturmasıyla ilgili hazırlanan iddianame FETÖ'yü köşeye sıkıştırdı. Dosya kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte cinayeti azmettirmek suçlamasında yargılanacak örgütün firari Türkiye imamı temize çıkabilmek adına ilk kez konuştu.
İNİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Dosyada bulunan deliller, ifadeler ve raporlarla cinayeti azmettirmekle yargılanacak olan FETÖ'nün firari Türkiye imamı Mustafa Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 17/25 Aralık süreçlerine ilişkin daha önce hiçbir açıklamada bulunmazken Hablemitoğlu suikastındaki net delilleri görünce saklandığı ininde kameralar karşısına geçti.
Kendisini ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i masum göstermeye çalışarak, yaptıkları darbe girişimini de yok sayarak "Sulhun, sükûnun, her türlü emniyetin, asayişin teminatı olarak bilinen hocamız neden böyle bir isarda bulunsun ki?" diyen Özcan'ın suçluluk psikolojisi yüzüne yansıdı.
ELEBAŞI VE KENDİNİ AKLAMAYA KALKTI
FETÖ'nün Türkiye imamı ve Fetullah Gülen'in ardından örgütün başına geçeceği iddia edilen firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan, FETÖ'nün yayın organında Necip Hablemitoğlu suikasti hakkında hazırlanan iddianameye yönelik konuştu. Fetullah Gülen ile birlikte 'cinayeti azmettirme' suçlaması ile yargılanacak olan 8 yıldır yurtdışında yaşayan firari Özcan, kendisini ve Gülen'i masum göstermeye çalışarak cinayetle bir bağlantılarının olmadığını öne sürdü.
ELLERİ TİTREYEREK KONUŞTU
Şimdiye kadar örgüt tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişim, 17/25 Aralık süreci gibi eylemlerde sessiz kalan Özcan, ilk kez Hablemitoğlu dosyası hakkında konuştu. Boş bir odada nerede olduğunu gizlemek için kamera karşısına geçen Özcan, suikast iddianamesini okuduğunu etti.