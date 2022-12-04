Necip Hablemitoğlu suikastının karanlık ismi! Takvim.com.tr Aydın Köstem dosyasını açıyor! 30 bin dolarlık mektup, perdeleme faaliyetleri, askeri personelle irtibat, köprü vazifesi...

Necip Hablemitoğlu suikastının kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Aydın Köstem'le ilgili iddianamede çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı detaylarda Köstem'in suikaste aracılık yaptığı ve Enver Altaylı ile Levent Göktaş arasında köprü vazifesi gördüğü öğrenildi. Köstem'in suikastle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmaması için perdeleme faaliyetleri yaptığı, sivil olmasına rağmen üst düzeyde bulunan askeri personellerle ilişkisi de tüm çıplaklığı ile iddianamede yer aldı. Takvim.com.tr Hablemitoğlu suikastının en karanlık isimlerinden olan Köstem'in suikastle olan tüm ilişkisini deşifre etti.