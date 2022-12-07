Necip Hablemitoğlu suikastının iddianamesinden yeni detaylar: Enver Altaylı yalan dedi HTS kayıtları ve deliller gerçeği açığa çıkardı

Altaylı, ifadesinde Halil Şıvgın'ın bürosunda Necip Hablemitoğlu ve Ramazan Toprak ile karşılaşmadığını, Hablemitoğlu ile hiç görüşmediğini öne sürerek şöyle devam ediyor: "Mustafa Özcan'ı 1990'lı yıllarda tanıdım. O dönem başbakanımız olan Süleyman Demirel beni arayarak Orta Asya'dan gelen Türk Cumhuriyetleri'ndeki öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi ile ilgili yardımımı istedi. Bana 'Seni Diyanet kadrosundan birisi arayacak, bu öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi hususunda sana yardımcı olacak' dedi. Sonrasında beni Mustafa Özcan aradı. Biz bu çalışmayı Mustafa Özcan ile yaptık."